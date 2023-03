Seidy La Niña estrena remix de "Mulatica" junto a Wampi y El Kamel

“Mulatica”, el tema de la cubana Seidy La Niña, ha sido todo un éxito musical, tanto así que acaba de lanzar un remix de la misma para continuar calentando las pistas.

En esta ocasión la cantante se hizo acompañar por dos jóvenes exponentes del género urbano: Wampi y El Kamel.

Una vez más Seidy recurrió a las redes para promocionar el estreno y lo hizo como mejor sabe hacerlo, cantando la canción y moviendo la cintura a ritmo de esta.

El Kamel también anunció en sus redes el lanzamiento con la portada que acompaña este remix.

Aunque esta vez el tema no trajo un nuevo videoclip, la colaboración ya tiene más de 45 mil reproducciones en YouTube y por supuesto Wampi y El Kamel le añadieron lo suyo.

“Esa mulatona es la me gusta, la que me detona, es la reina con o sin corona porque está rica natural, no le hace falta silicona porque es una mulatísima está super rica riquísima”, dice una de las partes incorporadas en esta versión.

La canción original Seidy La Niña la estrenó el pasado enero junto a un videoclip en el que es pura sensualidad y que ya acumula más de dos millones de vistas en YouTube.

Sin embargo, fue en las redes sociales donde alcanzó popularidad, pues muchos internautas utilizaron la canción para hacer reels en TikTok e Instagram animados por la propia artista.

Para el 14 de febrero Seidy lanzó otro tema, “Tatuaje”, pero optó por sacar su lado más romántico.

La pasada semana Seidy fue una de las artistas presentes en el Festival Calle Ocho de Miami, y puso a bailar a todos el públicoa ritmo de “Mulatica” y “Tatuaje”.

