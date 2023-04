Anuel AA promete a su hijo Pablo reunirle con sus dos "hermanitas hermosas": "Pronto estamos todos juntos"

Anuel AA está deseando disfrutar al máximo de sus hijos, especialmente desde la llegada de Cattleya, fruto de la relación que tuvo con Yailin La Más Viral.

El nacimiento de la bejamina le cambió por completo y le abrió los ojos con respecto a Gianella, la hija de diez meses que tiene con Melissa Vallencilla y a la que todavía no conoce. Con la niña de casi un año quiere recuperar el tiempo perdido e, incluso, está planeando ya pasar tiempo con los tres menores juntos.

Así lo reveló el artista puertorriqueño al posar con su primogénito, Pablo Anuel, hijo también de Astrid Cuevas. "Sííí, Pablo, tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos, un día pronto", le prometió al niño de 9 años en el post de Instagram que compartió.

Acompañando estas palabras publicó varias fotos con el menor, en la que aparecen padre e hijo de lo más sonrientes y abrazándose.

En el mismo post, Anuel también dejó un comentario hablando por primera vez sobre su hija Gianella, nacida en junio del año pasado.

"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija, y la amo sin haberla vista aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija. No me importa lo que digan o piensen de mi persona, no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es hija mía, pues es mía", explicó Anuel AA.

En el mismo mensaje explicó que Gianella fue fruto de una noche de pasión con Melissa Vallencilla y no de una relación larga como ella dijo en varios medios de comunicación. Además, matizó que ese encuentro con la modelo colombiana no tuvo lugar ni cuando estuvo con Karol G ni con Yailin, sino en el periodo de tiempo que estuvo soltero entre su ruptura con la Bichota y el inicio de su relación con la dominicana.

Ante sus palabras, muchos fans celebraron este cambio de actitud con su segunda hija.

"Así se hace, los niños no tienen la culpa", "Bravísimo, me encantó ver que digas que tu amor por Catta te despertó ese sentimiento", "Me alegra que reconozca que un hijo no se abandona ni se niega", "Te aplaudo Anuel por reconocer lo que hacemos mal, la verdad es que nadie es perfecto", "Es de humanos errar, no somos perfectos. Admiro cada día el hombre en el que te estás convirtiendo, los niños no tienen culpa así estés con la mamá o no" o "Eso es Anuel, lo primero los hijos, lo demás viene de segundo", son algunos de los comentarios que le dejaron.

