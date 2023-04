Anuel habla por primera vez sobre su hija con Melissa Vallencilla: "Debí estar presente desde su primer respiro"

La llegada de Cattleya ha cambiado por completo la perspectiva que tenía Anuel AA sobre la paternidad.

Fue a mediados de febrero cuando llegó al mundo su hija con Yailin La Más Viral. Pero antes de ella, él ya era papá de Pablo Anuel, fruto de la relación que tuvo con Astrid Cuevas, y Gianella, nacida de un encuentro con Melissa Vallencilla.

Precisamente es a la pequeña Gianella, que nació en junio del año pasado, a la que el artista ha dejado de lado durante los últimos diez meses sin siquiera conocerla. Pero esto es algo a lo que planea poner remedio pronto para ser un padre presente para ella.

Así lo aseguró él mismo en un extenso mensaje en el que por primera vez ha hablado de su segunda hija, explicando la razón de este cambio de mentalidad que ha sufrido a raíz del nacimiento de Cattleya.

Es mi hija, y la amo sin haberla vista aún

"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija, y la amo sin haberla vista aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija. No me importa lo que digan o piensen de mi persona, no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es hija mía, pues es mía", explicó Anuel AA, que en el pasado ha tenido varios desencuentros con la mamá de Gianella, Melissa Vallencilla.

"Ella salió de forma negativa y con maldad diciendo que estuvo conmigo 10 meses en una relación cuando yo nada más la vi cuatro o cinco horas. No opiné nada hasta que dije que era una mentirosa por live porque solo fue una noche de sexo", comentó Anuel, volviendo a reiterar que Melissa mintió en prensa al decir que estuvieron juntos en un noviazgo.

A este mensaje le siguió otro para sus fans, reconociendo que no estuvo bien y pidiendo perdón a todo aquel al que pudo haber lastimado o confundido.

Mis hijas hermosas y mi hijo merecen tener un padre presente

"Tal vez hasta se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que soy un mal ser humano, pensando que estaba negando a una de mis hijas sabiendo que era mía. Nunca fue así, pero también sé y entiendo que no maneje la situación de la manera correcta por cómo pasó todo con tanta maldad y mentira en mi contra, lastimándome", reconoció Anuel AA, consciente de que, pese a no estar en buenos términos con Melissa, debía estar al lado de su hija.

"Debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió. Me fallé yo mismo a mis valores y a mis códigos, porque ni mis niñas hermosas ni mi hijo merecen no tener un padre ni a sus madres presentes amándolos, sin importar que no esté con sus madres como pareja", agregó, arrepentido por no haber visto crecer a su pequeña en sus primeros diez meses de vida.

"Los hijos no tienen la culpa de los problemas de los padres. Debemos ser padres responsables para el buen futuro, crianza y vidas llenas de amor de nuestros hijos e hijas. Yo voy a ser el mejor padre, mejor hijo y mejor hermano. Un mejor ser humano cada día y más. Todos cometemos errores, pero yo aprendo para no repetirlos", concluyó el artista, decidido a enmendar sus errores pasados y comprometiéndose a ser un padre presente para sus tres hijos.

