"Lo único que le importa es dinero y mi fama": Anuel AA arremete contra madre de su hija y ella responde

Anuel AA hizo fuertes revelaciones en su reciente live en Instagram. La noticia más impactante fue la de su ruptura con Yailin La Más Viral, que está a dos meses de dar a luz a la hija que esperan juntos. Pero la misma transmisión la aprovechó el artista puertorriqueño para arremeter contra la madre de su hija Gianella, Melissa Vallecilla.

La joven colombiana dio a luz a su hija con Anuel en junio del año pasado, pero antes de la llegada de la bebé, ella había hablado en los medios de comunicación sobre la relación que tuvo con el trapero. Un romance que él desmintió en el directo de Instagram asegurando que nunca estuvieron juntos.

"Quería fama a costa de una mentira. Usted no me conoce. Compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca hasta que la vi en las noticias. Decía que estuvimos juntos ocho meses, que en ese momento yo estuve ocho meses con Yailin. Se inventó una historia legendaria, que si yo viajaba a Houston, que si ella viajaba a Miami...", dijo Anuel AA sobre Melissa, negando cualquier noviazgo con ella y el haber roto tras saber que estaba embarazada.

El cantante también asumió su responsabilidad como padre de Gianella. "Toda la responsabilidad que yo tengo me hago cargo. Soy un hombre. Todo lo que hago es por mi familia, para ellos yo trabajo", comentó, pero sin dejar en muy buen lugar a la madre de la niña. "Lo único que le importa es el dinero y mi fama, porque usted no me conoce", aseveró.

"Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película para hacerte famosa o sacarme millones, que ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata. Eso es un disparate, la que va a ser millonaria es la niña. Cualquier hijo mío va a ser millonario porque yo trabajo para mis hijos", advirtió.

A esta arremetida de Anuel respondió la joven colombiana a través de sus historias de Instagram. "Solo un animal como tú sale a hablar mentiras de la mamá de tu hija. ¿Por qué no sales a hablar de todas las porquerías que has hecho? Porque ahí si quedas bien pisoteado", respondió en uno de los textos que colgó.

Captura Instagram / meli_valle

"¿Quieres venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? ¿Dices que no supiste más de mí? ¿Que me salió el tiro por la culata? Al que se le va a salir es a ti cuando yo salga a explicar la porquería que eres. No te vengas a dar de santo ni de buen padre, pedazo de mierda. El que está quieto se deja quieto, y tú ya me tentaste la boca", concluyó la joven, dando a entender que contará su versión de esta polémica próximamente.

