Madre de la hija de Anuel responde a sus acusaciones de que busca dinero y fama

Anuel AA se encuentra envuelto en una polémica con la madre de su hija Gianella, Melissa Vallecilla, quien concedió una entrevista a Al Rojo Vivo para responder a las acusaciones que hizo el artista puertorriqueño en contra de ella.

Fue hace tan solo unos días cuando Anuel por primera vez se pronunciaba sobre su paternidad con Melissa. Lo hizo en un directo de Instagram en el que no dejó muy parada a la madre de la bebé, acusándola de querer su dinero y su fama.

Estas declaraciones no sentaron nada bien a la joven colombiana, residente en Houston, que en su Instagram le llamó "animal" y dio a entender que contaría su verdad. Y así ha sido. Fue en el show de Telemundo donde se sinceró sobre cómo se quedó embarazada y los posteriores contactos que tuvo con Anuel.

Según cuenta en la entrevista, se conocieron en una fiesta de Drake, en la que vivieron una noche de pasión que acabó en embarazo. Sobre las acusaciones de que ella había buscado el embarazo, aclaró que el cantante no se protegió a pesar de que tenía una caja de preservativos. "¿Cómo voy a amarrar a un hombre que no se quiso proteger? Él tenía la caja ahí y no lo quiso usar. ¿Qué culpa tengo yo?", comentó ella.

La intención de Melissa es que Anuel AA sea un padre presente para su hija, ya que a pesar de tener ocho meses todavía no la conoce. Ni siquiera por videollamada.

"Él me dijo que no me iba a fallar. Me dijo que iba a viajar a Houston para hablar y nunca vino. Nunca ha llamado a la niña. Es un irresponsable. Él tenía que tomar cartas en el asunto. Ahora sale a negar a la niña", dijo Melissa, que recordó una entrevista que concedió Anuel en la que dijo que su primera hija iba a ser Cattleya, la bebé que está esperando con Yailin.

"Tiene dos pruebas de paternidad, aparte de la que nos hicimos en el embarazo, nos hicimos otra cuando ya nació la niña. Bueno, fue con el papá, con don José, porque Anuel no da la cara", agregó la joven, que explicó que la segunda prueba de paternidad la hicieron con la niña y el padre del artista, es decir, el abuelo de la bebé.

El cantante se ha estado haciendo cargo de la manutención de Gianella desde su nacimiento, el pasado mes de junio, pero Melissa pone en duda que lo continúe haciendo tras la entrevista.

"Hace un mes me llamó un abogado diciendo que representa a Emmanuel y me dijo que quería que firmase una contrato de confidencialidad. Me dijo: 'mira, él te va a seguir pasando la manutención pero él no quiere que salgas a hablar con los medios, ni que hables de la prueba con el abuelo y quiere que le cambies el apellido a la niña'", confesó la joven, que se niega a quitarle el apellido Gazmey a su hija.

