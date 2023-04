Padre de bebé cubana ingresada con escabiosis agradece ayuda recibida

El padre de la bebé cubana ingresada por escabiosis aguda, desnutrición y catarro en un hospital de La Habana agradeció toda la ayuda recibida para su hija a través de redes sociales.

“Buenas tardes, agradecer a todas las madres que han hecho por mi bebé, en todo lo que me han podido ayudar. A aquellas personas que vinieron de muy lejos para preocuparse por la salud de mi niña, informarles que pensaba tener el alta mañana, pero bueno hasta que la niña esté mejor no le van a dar el alta. No sé cómo explicarles lo que siento por todas las personas que me han ayudado”, dijo el padre de Ana Laura Olivera en un breve video compartido este lunes en el perfil de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor”.

También en ese mismo perfil, donde se dio a conocer este caso, la usuaria Omayris Ramos Abreu dijo que la bebé fue vista por un dermatólogo y que no saldría del hospital pediátrico de Marianao, en La Habana, hasta que se le curen todas las lesiones de su piel.

Captura Facebook/Madres cubanas por un mundo mejor

Asimismo, aseguró que le entregó al padre de la pequeña “todas las donaciones de medicinas, medicamentos y dinero”.

Además, comentó que le llevó comida al papá y que él está “muy agradecido con todas, no tiene cómo agradecer estos gestos”.

Este domingo, cubanos pidieron ayuda en redes sociales para la niña con poco más de un mes de nacida con un alto grado de escabiosis (sarna), desnutrición y catarro.

La pequeña está al cuidado de su padre, de 20 años, y quien obtuvo la custodia absoluta porque la madre no se ocupaba de ella, refirió en redes la activista Diasniurka Salcedo Verdecia.

"Solo pido la ayuda de todos, con lo que puedan. Principalmente con algo para curar esta enfermedad. Permetrina o cualquier medicamento", explicó la activista cubana.

La bebé también necesitaba Vitamina C y otros complementos ya que está desnutrida y con bajo peso.

"Los médicos de este hospital conocen de este caso y le han hecho donaciones para ayudarlos", aseguró Salcedo Verdecia, que no es la primera vez que pide ayuda para casos como este.

Tras la publicación en Facebook no solo hubo mensajes de solidaridad con la niña, sino que algunos se mostraros dispuestos a ayudar y facilitar el medicamento que le curaría de la escabiosis.

La sarna en humanos es provocada por un ácaro llamado Sarcoptes scabiei var hominis, que se mete en la piel y deposita huevos, lo que acaba desencadenando una respuesta inmunitaria del huésped, que origina un prurito intenso y una inflación e irritación de la piel.