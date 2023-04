Anuel AA lanza sus Reebok más solidarias para concienciar sobre el autismo: "Mi sobrina es autista"

Anuel AA está muy emocionado con su próximo lanzamiento, que no tiene nada que ver con nueva música y sí mucho con la moda. Concretamente, el artista puertorriqueño presenta una colección de tenis en asociación con Reebok que va a lanzar con motivo del Mes del Autismo (abril) para concienciar sobre esta causa, que le toca personalmente porque su sobrina es autista.

Feliz de formar parte de esta campaña para concienciar sobre el autismo, el intérprete de "Más rica que ayer" compartió las imágenes de las nuevas Reebok que saldrán al mercado a finales de este mes y escribió:

"Me encantó esta experiencia de lograr colaborar y aportar para esta causa, ya que mi sobrina es autista también", reveló Anuel AA, que le mandó todo su apoyo a las familias que viven el autismo de una forma u otra. "Siempre cuenten conmigo, para toda la vida", agregó.

"De esto es que se trata, de ser mejor que el día anterior, cada día más y más, de una manera u otra", concluyó, feliz de poder aportar su granito de arena en esta causa solidaria.

Algunos padres de niños con autismo reaccionaron para agradecer al cantante su apoyo y su aportación.

"Mis respetos y bendiciones siempre, soy mamá de un niño de 7 años con autismo", "Soy madre de una niña con autismo y la tristeza, soledad y ansiedad que guarda me lastima completa. Gracias por apoyar una causa así. Amarlos no es una condición, amarlos y respetar sus espacios para enseñarles de la vida sin dolor es una misión hermosamente dura", "No era fan tuya, pero ver esta causa me llena el corazón porque soy mamá azul de un niño con autismo" o "Hace dos años que descubrí este mundo del autismo y no ha sido fácil para nosotros como padres, pero siempre levantamos la cabeza y defendemos y sacamos la cara por ellos. Felicidades por este gran proyecto", son algunos de los mensajes que se leen en el tablón de comentarios, donde muchos fans le aplaudieron por esta asociación con Reebok, que no es la primera que lanza, pero sí la más solidaria.

Anuel AA, comprometido a mejorar

El reguetonero está decidido a convertirse en una mejor versión de sí mismo, algo que manifestó esta semana en sus redes sociales.

Según contó, la llegada de su hija Cattleya le cambió por completo la perspectiva sobre la paternidad y quiere ser mejor padre para sus tres retoños, empezando por Gianella, la bebé de diez meses que todavía no conoce y que nació de un encuentro que tuvo con Melissa Vallencilla.

"Debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió. Me fallé yo mismo a mis valores y a mis códigos, porque ni mis niñas hermosas ni mi hijo merecen no tener un padre ni a sus madres presentes amándolos, sin importar que no esté con sus madres como pareja", dijo Anuel, arrepentido de no haber estado con la pequeña.

"Voy a ser el mejor padre, mejor hijo y mejor hermano. Un mejor ser humano cada día y más. Todos cometemos errores, pero yo aprendo para no repetirlos", agregó el artista, decidido y comprometido a superarse a sí mismo para ser mejor en todos los aspectos.

