Periodista oficialista: “Hoy nuestra economía es un barco a la deriva”

La periodista oficialista matancera Yirmara Torres Hernández criticó la falta de rigor de los dirigentes cubanos y consideró que la economía cubana “es un barco a la deriva”.

“Hoy nuestra economía, me da pena decirlo, es un barco a la deriva... y la maldita culpa la tienen quienes no entienden que sin economía este país no va a ninguna parte... y que quien sufre, al final, es el pueblo Y está Revolución existe para que el pueblo viva mejor. Ese es el sentido, el pueblo”, dijo la periodista.

En una larga reflexión en Facebook, motivada por la reciente decisión gubernamental de aceptar nuevamente los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en cuentas bancarias, Torres Hernández, compartió un amargo diagnóstico sobre la situación cubana.

“Todo está diagnosticado, sabemos qué debemos hacer, pero no se hace.... Toda esa inteligencia no se pone en función de que Cuba avance. Pasan décadas para tomar una decisión porque la burocracia manda... porque, tristemente en un país tan instruido, la mediocracia reina”, comentó

Esta cubana, quien ha sido presidente de la filial matancera de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), cree que hay un divorcio total entre las decisiones de la cúpula del régimen y la realidad cotidiana del cubano de a pie.

“La verdad de la verdad es que los bancos no aceptaban dólares... pero los dólares en efectivo siguieron entrando a Cuba... y cualquier persona con MLC en su tarjeta se convirtió en un banco particular... La verdad de la verdad es que los bancos perdieron el monopolio financiero en Cuba... ese lo tiene la calle, la economía real”, precisó.

Torres Hernández piensa además que la miopía de los dirigentes cubanos, quienes son incapaces de aceptar verdades incómodas, condiciona el desarrollo del país.

“Mientras en mi país se prefiera escuchar lo que conviene, lo que suena bonito a los oídos de los políticos y no lo que es porque es, porque las ciencias económicas tienen sus leyes y funcionan como funcionan y no como dos o tres ilusos quieran... mientras no se oigan y se acepten las verdades incómodas, nada va a mejorar”, sentenció.

Asimismo, esta periodista cubana contó la frustración de su experiencia personal y la de su difunto esposo en los ámbitos oficiales de la economía y el periodismo cubanos, donde querer hacer las cosas bien no es suficiente.

“Yo también hice periodismo económico en un momento de mi vida y es algo que me apasiona. Recuerdo haber participado en discusiones álgidas entre economistas (lo mismo como periodista que mientras acompañaba a Roche en encuentros que sostenían en la ANEC), y yo me decía, ¿si los mejores economistas lo tienen todo claro, por qué no les hacen caso? ¿¿¿Por qué se hace todo lo contrario???”, cuestionó Torres Hernández, que afirmó que si no hablaba iba a reventar.

En febrero pasado, Torres Hernández, quien ha sido bastante crítica últimamente con el gobierno cubano, había renunciado a la presidencia de la UPEC en Matanzas tras siete años de ejercicio al frente de la organización en el territorio.

“Después de vivir esta experiencia al frente de la UPEC creo que uno debe permanecer cuando más cinco años en un cargo. Después uno se cansa, se acomoda. Y Dios me libre de acomodarme. (...) Uno tiene que saber cuándo es hora de retirarse. Pobres de esos jefes que se aferran al cargo”, recalcó en ese entonces.