Programa Lucas censura "Es mi vida", videoclip dirigido por la trans Kiriam Gutiérrez y dedicado a la comunidad LGBTI+

Imagen del video "Es mi vida" Foto © YouTube/Kiriam Gutiérrez

El programa "Lucas" de la TV cubana ha decidido no admitir el videoclip de la canción "Es mi vida", dedicada a la comunidad LGBTI+ en la isla y producido por la activista y actriz tran Kiriam Gutiérrez, que denunció esta censura a varios medios independientes.

El primer cortometraje musical producido y dirigido por una mujer trans en Cuba se estrenó en las redes este lunes como un homenaje al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Basado en una canción del cantante y compositor Jorge "Papushi" Soto, el videoclip cuenta con arreglos de Ricardo Longo y la participación de Vanna Borges, Arelenys Rodríguez Lazo, Giselle Ferrer y Tony Lugones, entre otros. La dirección artística corrió a cargo de Helier Muñoz.

Numerosas personas LGBTI+, entre ellas transformistas, bailarinas y activistas, también participaron en la producción.

"Fui al ICRT [Instituto Cubano de Radio y Televisión] a entregar el videoclip al programa del videoclip cubano, Lucas, y el director, sin verlo, comunicó a su asistente que había sido prohibido por la dirección de la Televisión Cubana. Fue el asistente quien me informó", dijo Soto al medio Tremenda Nota.

"No explicaron por qué está prohibido, aunque cuando pasan estas cosas normalmente se agrega el motivo de la decisión", agregó Soto.

"No entiendo esta censura, no se qué van a decir, qué dirá el CENESEX [Centro Nacional de Educación Sexual], qué va a decir sobre esto el Ministerio de Cultura", declaró Kiriam Gutiérrez a Tremenda Nota.

"Parecía que estábamos en otros tiempos, porque incluso Annia Linares, una cantante censurada en todos los medios hace años, fue doblada en la gala contra la homofobia organizada por el CENESEX y transmitida por la Televisión Cubana. Así que no entiendo", añadió Kiriam.

Luego aseguró en su muro de Facebook que la canción era "EL HIMNO DE NUESTRAS LUCHAS POR TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS, POR UNA CUBA INCLUSIVA, DIVERSA Y LLENA DE COLORES!!!!"

El programa "Lucas" fue creado en 1997 por el director Orlando Cruzata para promover la creación de videoclips. Cruzata, que se mantiene al frente del proyecto, fue quien indicó a su asistente que informara a Soto sobre el rechazo.

En la tarde de este lunes, Gutiérrez dijo en sus redes sociales que el videoclip estaba siendo transmitido por el canal Tele Cristal, de la provincia de Holguín. Poco después, llegó la censura.

Durante el rodaje de "Es mi vida" Kiriam Gutiérrez aseguró que la canción es un estímulo para que "los hombres trans, los gays, lesbianas, puedan alzar su voz, y puedan crear desde nuestras necesidades para el mundo, que no siempre tengamos que depender de otras voces para que se muestren nuestras necesidades".

“La idea surgió hace mucho tiempo, en el año 2001, cuando fui la protagonista del videoclip musical ‘Lola’ del grupo Moneda Dura, realizado por el cineasta Lester Hamlet, que resaltaba la figura de la mujer trans. El video fue censurado durante casi siete años en la Televisión Nacional. Siempre soñé con que la comunidad LGBTI se pudiera visibilizar, pudiera tener su propio videoclip en el que hubiera diversidad, donde estuvieran lesbianas, hombres trans, mujeres trans, artistas que apoyaran nuestras luchas y este año, gracias a Dios, se dio”, declaró Kiriam el domingo en entrevista con Radio Televisión Martí.

“La canción me gustó porque iba de protesta, de lucha, de exigencias y eso era lo que yo necesitaba. No quería la tristeza, el lamento, lo que no se ha logrado. Me interesaba una canción que fuera un himno de lucha, una canción que tuviera un mensaje de reclamos”, añadió Gutiérrez Pérez.

“Aunque, inicialmente, tenía solamente la voz de Papuchi, me pareció bien que se sumaran otras voces. Llamé a muchas personas de la comunidad LGBTI, hombres trans, el equipo técnico, transformistas con muchísimos años de carrera, como Orianna Sharon que fue una de las primeras transformistas en Cuba, de esas mujeres valientes, mujeres trans, artistas que son mitos y leyendas dentro del arte cubano”.

Según informó también Martí Noticias, el videoclip contó con la asistencia de fundaciones y asociaciones de los Estados Unidos, como Gay8, United Coalition y dentro de la Isla, del Comité Ciudadano por la Integración Racial y el proyecto Afro Athenas de Matanzas, entre otros.

Esta semana otro episodio de censura, esta vez de un beso entre lesbianas en la película Ammonite transmitida por la TV cubana, desató numerosas protestas y críticas en las redes sociales.

Poco después, el Canal Educativo pidió unas tibias disculpas en Facebook.