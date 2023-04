Cubano pide ayuda a comunidad animalista por vecino que amenaza con matar a su gato

Un joven cubano pidió ayuda a la comunidad animalista por causa de un vecino que amenaza con matar a su gato.

“Yo necesito urgentemente información o ayuda de la comunidad animalista en este miserable país, porque me voy a desgraciar la existencia. He tenido que llegar al punto de pedirlo no por mí, sino por mi gato, para intentar salvar su vida, o no se cómo termine esta historia”, denunció en Facebook Gabriel Alexander Prieto Rodríguez, residente en Boyeros, La Habana.

El joven ha tenido que padecer la constante amenaza de un vecino que quiere matar al gato puesto que se mete y hace destrozos en su propiedad.

Prieto Rodríguez pide adopción o un hogar temporal para su mascota luego de que la situación haya ido escalando en los últimos tiempos.

“Hoy la situación se acaloró, y me vi en la desagradable situación de ponerme violento en consecuencia de su actitud hostil, porque no logra entender las cosas que mi madre, una mujer mayor y muy pausada, le intentaba explicar, llegado un punto en el que no pude más me metí y le dije que se atreviera, su actuar fue el de ir a buscar un machete e intentar entrar a mi propiedad a matar al gato”, relató

“Pido de veras ayuda, el gato está en perfectas condiciones, desparasitado y castrado. Yo no tengo los medios para lidiar con esta situación en estos momentos, prefiero que lo adopten antes de que le pase algo y por ende que la situación llegue a males mayores, la policía no hace nada y en la situación emocional que me encuentro de mucho estrés me preocupa mi reacción y desenlace a esta situación”, agregó.

Muchos se han solidarizado con la situación de este joven cubano, intentando brindar soluciones y, a la vez, han criticado la ineficacia de la nueva ley de protección animal.

En marzo, activistas cubanos lanzaron una petición que propone modificar el Decreto Ley de Bienestar Animal con el fin de aumentar las sanciones a los maltratadores.

La petición, difundida por la articulación Bienestar Animal (BAC) Cuba y dirigida al Ministerio de Agricultura de la República de Cuba, considera que “las sanciones no son acordes con los actos de crueldad animal en los que se incurren sus ejecutores”.

Asimismo, sobre el Decreto Ley aprobado luego de años de presiones y reclamos de las comunidades animalistas y la sociedad civil, opinan que “no cumple con las expectativas que depositó la sociedad cubana en él”, pues “los animales siguen siendo maltratados impunemente, cada día los casos son más críticos y más graves”.