Policía de Nueva York utiliza robot para patrullar el metro

La policía de Nueva York ha puesto en marcha un robot para patrullar el metro de la ciudad, con el fin de luchar contra la delincuencia.

El robot fue bautizado como "snitchBOT" y velará también por la seguridad del Times Square, además de la del metro, reportó The New York Post.

"Es una de las tres nuevas piezas de equipamiento futurista que la policía de Nueva York ya ha empezado a poner a prueba para contribuir a la labor policial", declararon el Comisario de Policía Keechant Sewell y el Alcalde Eric Adams en una rueda de prensa celebrada este martes.

Además del "snitchBOT", se añadió el Robot de Seguridad Autónomo K5, con forma de huevo, fabricado por Knightscope y con la capacidad de detectar personas en horarios restringidos, pues está equipado con más de una docena de micrófonos y una cámara HD de 360 grados.

El robot, de metro y medio de altura y 90 kilogramos de peso, se desplaza a una velocidad máxima de 5 km/h y le costará al departamento de policía 12,250 dólares, dijeron los funcionarios.

El K5 "está pensado para su uso en exteriores y funciona solo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso se recarga de forma autónoma sin intervención humana".

"No podemos tener miedo [a la tecnología]", dijo Adams. "Si no estuviéramos dispuestos a avanzar y utilizar la tecnología para mantener adecuadamente la seguridad de las ciudades, entonces no estaremos a la altura de quienes están haciendo cosas dañinas para perjudicar a Nueva York", agregó.

El jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Jeff Maddrey, dijo que los agentes empezarán con una unidad K5 alquilada en junio o julio que se utilizará en Times Square y el metro como parte de un piloto de seis meses con un compañero humano.

El prototipo se presentó hace unas semanas en las tiendas Lowes de Filadelfia, donde los vecinos ya lo han bautizado como "snitchBOT".

También dos controvertidos "Digi-dogs" de cuatro patas -que costaron en total casi 750,000 dólares- llegaron a la unidad policial hace unas semanas.

El "Digi-dog" dinámico fue utilizado por última vez por la policía de Nueva York en 2021, pero fue devuelto rápidamente cuando el público empezó a comparar su uso con un episodio de la serie Black Mirror.

La policía de la Gran Manzana recibirá pronto dos de estas máquinas de cuatro patas para utilizarlas en situaciones de rehenes o en otras condiciones peligrosas, según Adams.

Los dos perros-robot irán equipados con tecnología para detectar gases peligrosos.

Además de custodiar la ciudad, los robots han comenzado a atender negocios.

La localidad de Fort Worth, Texas, fue testigo en diciembre de la apertura del primer McDonald's gestionado mayoritariamente por robots.

En el local en las afueras de la ciudad los clientes hacen su pedido por la bocina de la entrada, y una cinta transportadora –no una persona real– les sirve un Big Mac o un Happy Meal.