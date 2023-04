Primer ministro cubano Marrero Cruz se pregunta: "¿Dónde está la comida en el plato?" 

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, se preguntó este jueves ¿dónde está la comida en el plato?, tras reconocer que 63 medidas y una Ley de Soberanía Alimentaria no han resuelto la escasez en la isla.

"La Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, a pesar de ser una ley tan abarcadora, si esto no lo conducimos bien corremos el riesgo de que se convierta en poco más de lo mismo y tendremos 63 medidas que no dan más, y una ley de Soberanía Alimentaria que tampoco está dando más", dijo el funcionario al intervenir en una reunión donde se analizaron los resultados del sector agropecuario en 2022 y las perspectivas para el presente año.

"Y es muchas medidas, muchas leyes y todo pero ¿dónde está la comida en el plato?", preguntó.

Agregó que la reactivación de la producción agropecuaria resulta una prioridad en el "contexto de la recuperación económica del país", y recomendó mejorar la atención a las comunidades rurales, así como lograr mayor autonomía en los municipios a partir del incremento gradual de las producciones locales.

Marrero Cruz, quien precisamente es el presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria en el Parlamento, mantiene un discurso que privilegia lo que la población quiere escuchar, pero sin ofrecer soluciones reales. Recientemente, tras admitir que el país atraviesa una compleja situación económica, afirmó que entre todos "tenemos que hacer cosas diferentes" para salir de la crisis.

También pidió dejar a un lado la burocracia y las "reuniones que no dan nada" durante un encuentro con habitantes de Gibara, en la provincia de Holguín.

Pero los males del país en lugar de arreglarse parece que se agravan. El pasado año el gobernante Miguel Díaz-Canel resumió el fracaso de las medidas para garantizar la alimentación de los cubanos cuando afirmó que "en Cuba no hay alimentos, ni ganado, ni pescado", durante una intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre el plan de la Economía para 2023.

"El problema es que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado", admitió el mandatario, con lo que puso en evidencia uno de los problemas cardinales de la economía del país: su ineficaz sistema de producción.

Sin embargo, los cubanos le han criticado a la cúpula oficialista que los mercados permanecen vacíos y con precios elevadísimos mientras la comisión de Soberanía Alimentaria de la isla, que Marrero Cruz preside, se reúne en extravagantes banquetes.

El pasado año apareció en una imagen junto a Lis Cuesta, esposa del mandatario Miguel Díaz-Canel, y el brasileño Frey Betto, asesor del régimen en ese tema, frente a una mesa donde sí estaba la comida que falta en los platos de las familias cubanas.