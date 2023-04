La compra de un jubilado cubano: Un pomo de aceite o 26 huevos

Un anciano cubano mostró lo que puede comprar con su jubilación: un pomo de aceite o 26 huevos.

El veterano, que se identifica en las redes sociales como Franco DE Jagüey, relató en su muro de Facebook que a mediados de 2022, tras solicitar su jubilación, empezó a vender en la calle aguacates que cosecha en una mata de su patio.

Facebook / Franco DE Jagüey

"Pues bien, 'chúpense esta que es de fresa'. Llegó mi jubilación, con la que solo puedo comprar para mi esposa y para este servidor 26 huevos o un pomo de aceite", afirmó.

Captura de Facebook / Franco DE Jagüey

Según precisó Franco, su pensión solo le alcanza para eso gracias a "las 'bondades' del régimen de los 'Aseres'", después de trabajar durante 50 años en el sector de la cultura: 14 como instructor de artes plásticas, cinco como director de galería y 31 como artista independiente.

"Aun con la Seguridad Social pagada, 'me tocó lo que me tocó': 26 huevos o un pomo de aceite, 1300 + 28 pesos", detalló.

Franco añadió que ahora pasó a ser una "persona vulnerable", y señaló que si durante todos sus años laborales se hubiera dedicado a montar talleres de artesanía y vivir del mercado, ahora sería millonario.

"Pero no, preferí ser a tener, y no me arrepiento, ni me arrepentiré nunca. Ya aprenderé a vivir como persona vulnerable. Viví para mi familia, mi Jagüey Grande y la cultura", remarcó.