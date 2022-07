Escultor matancero vende aguacates

El escultor matancero Luis Felipe Franco Laffite (68) vende aguacates en Jagüey Grande, mientras espera su jubilación, informó el propio vendedor eventual, en su Facebook; respondiendo a quienes se burlaron de su temporal oficio que no saben lo que dicen.

Vendo aguacates riquísimos a precios módicos, la cuestión es subsistir, escribió Franco en su muro de Facebook, generando una cataratas de comentarios de apoyo y elogios a su manera de afrontar la vida, salpicada con algunas bromas sobre la probable venta en MLC de los verdes frutos y críticas burlonas.

Todavía no me ha llegado la jubilación y "necesito ganarme unos menudos para mantener a mi familia", mi pensión, que no creo alcance para nada, se demora por la excesiva burocracia en Cuba, respondió el artista, conocido como Franco de Jagüey.

El escultor se definió como martiano hasta la médula, defensor del Patrimonio de su pueblo hasta la sangre, crítico de lo mal hecho hasta la saciedad, sin pelos en la lengua donde quiera que me pare, siempre dispuesto a prestar mis manos y mi saber donde sea necesario; aclarando que no es comunista, sino masón, hombre de trabajo a tiempo completo y amante de la familia y de los amigos.

He leído en varios post a individuos burlándose y tratándome despectivamente por salir a vender aguacates; "perdónalos, Señor, no saben lo que dicen", remató Franco, que también es dibujante y pintor y ha trabajado muchos años como Instructor de arte.

Entre sus obras destaca, el conjunto escultórico "América nuestra", de cinco metros de altura; concebido junto con Emilio Mora y la arquitecta Idalmis Galán, hecho con piedra de Jaimanitas, y levantado en playa Los Pinitos, Matanzas, en 1984.