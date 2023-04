Otra madre cubana encuentra contenido extraño en compota infantil en menos de un mes

Restos de compota cubana Foto © Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR / Yohanna A A Baratuti

Una madre cubana que abrió una compota infantil encontró adentro unos "trozos prietos" tan extraños que no pudo identificar que eran.

Yohanna A A Baratuti, miembro del grupo de Facebook "MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR", compartió fotos del fondo de un envase donde se puede ver el líquido amarillo con unas cosas negras que ella solo pudo describir como baba de caracol o algo similar.

"Me da una rabia e impotencia porque están jugando con la salud de los niños. (...) No entiendo de qué manera salen las compotas así, un producto sellado, un producto para niños, por Dios", expresó.

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR / Yohanna A A Baratuti

Yohanna señaló que como ha oído hablar de casos parecidos, decidió abrir las compotas antes de dárselas a sus hijas.

"Mi esposo está erizado, porque para colmo si se enferman no hay un médico que sirva ni una dichosa medicina para darles. A dónde vamos a llegar. Se meten meses para pagar un atraso, que siguen atrasados, y encima viene así. Conciencia, que nos van a matar a nuestros niños", exigió.

Tres horas y media después de publicar su denuncia, la mujer dijo que estaba en el hospital inyectando a su niña porque había vomitado cuatro veces seguidas.

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR / Yohanna A A Baratuti

Numerosas madres mostraron su indignación, y recalcaron que una compota en ese estado puede ocasionar que un niño coja un parásito o una bacteria.

"Están poniendo en riesgo la vida de miles de niños. De contra que no sabemos que más inventarle para las meriendas, llegan las compotas que para muchas era un alivio... Ahora no sé ni cómo llamarle", dijo Wendis López.

"A ellos no les basta que tienen las confituras en MLC, que muchas madres no tenemos dinero para eso, lo único que les da el estado son esas míseras compotas y encima vienen malas. Qué falta de respeto, Dios mío, hasta cuándo es esto, después no quieren que la gente proteste pero todo tiene un límite", subrayó Leidys Rodríguez.

"Niña, desde hace mucho descubrí que le hacían daño a los bebés, y entonces les echo agua, las pongo a hervir y si tengo maicena le echo unas cucharadas. Solo así no les da cólicos, esas compotas las hacen al trozo, mamis: cáscaras, recinas, hasta semillas. Ya parece que están echándole hasta hojas", detalló Lya Casa Fiesta.

Esta es la segunda denuncia de este tipo en redes sociales en menos de un mes.

La semana pasada, otra madre cubana denunció que encontró un contenido extraño y tóxico en la compota para niños que distribuyen por la libreta de abastecimiento.

"Hoy me tocó a mí y lo voy a hacer viral y, aunque sé que no va a pasar absolutamente nada con los responsables de semejante asquerosidad, pienso que sí puedo salvar una o varias vidas tan valiosas como son la de nuestros niños. Esto lo encontré, como se deja ver bien claro, en la compota de la bodega", apuntó en Facebook Elizabeth Sánchez Castellano, de Santiago de Cuba.

Sánchez dijo que todas las madres debían poner atención a su denuncia "porque luego los niños comienzan con síntomas raros, que los pobrecitos no pueden ni saben explicar, y pasa lo peor y luego tristemente la pérdida y el dolor es solo nuestro".