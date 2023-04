Bad Bunny en Coachella: "La gente no sabe lo que sentimos ni vivimos los famosos"

Bad Bunny ha hecho historia en el Festival de Coachella, uno de los más populares del mundo, al ser el primer artista latino en ser cabeza de su cartel. Y ante tal hito, el cantante puertorriqueño se aseguró de que su show fuese memorable, dándolo todo sobre el escenario, contando con varios invitados y hasta apareciendo en el escenario sobre una moto de agua.

Varios son los momentazos de su presentación los que están dando qué hablar entre sus fans, que estaban ansiosos por ver con qué sorprendería el Conejo Malo en su segunda vez en el famoso festival que se celebra en el desierto de California.

Además de poner a bailar a todos, incluida a Kendall Jenner, que estaba entre el público sin perderse detalle de lo que ocurría en el escenario durante la actuación de su chico, el cantante también aprovechó este espacio para mandar un mensaje a todos sus seguidores.

Unas palabras que se volvieron virales y en las que deja claro que nadie sabe lo que realmente ocurre en su vida y con las que pedía no ser juzgado por la imagen que pintan de él en la prensa y las redes sociales.

"Oye, yo quería darles un mensaje a todas las personas que están aquí presentes y a los que nos están viendo desde sus casas. Yo quería decirles, que humildemente, la gente a veces piensa que conocen la vida de los famosos y no es así. No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos ni lo que vivimos. En las redes sociales y la prensa se dicen cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón", comenzó diciendo.

"Lo que ustedes vean que no salió de mi boca, no lo crean. Y el que quiera conocerme de verdad, que venga a mi casa. Oye, usted nunca me va a conocer por Instagram o un vídeo viral en TikTok. Si usted me quiere conocer, se viene a mi casa y nos tomamos un par de cervezas", agregó en su mensaje el intérprete de "Me porto bonito".

"Sé quién soy y sé para dónde voy, sé cuál es mi propósito en la tierra y se los juro que lo voy a cumplir. Por eso les digo que si a veces hago cosas que no entienden, no se preocupen por mí, que yo estoy bien. Yo nunca me arrepiento de nada en mi vida, ni de los errores, porque de los errores se aprende", concluyó Benito Martínez Ocasio, quien reapareció en el festival con varios tatuajes nuevos en sus brazos y pecho.

Kendall Jenner, su fan número uno

La famosa supermodelo, miembro del Clan Kardashian-Jenner, no se perdió el concierto de Bad Bunny, con el que lleva saliendo desde hace algunas semanas. A la maniquí pudimos verla pendiente de todo lo que pasaba en la tarima y hasta bailando merengue.

De lo más acaramelados también fueron captados los tortolitos viendo a otros artistas en sus conciertos.

Dardo a Harry Styles

Otro momento que no para de comentarse es cuando en la pantalla de su show proyectaron algunos tweets. Uno de ellos decía: "Buenas noches, Benito podría hacer As It Was, pero Harry nunca podría hacer El Apagón". Un mensaje que no pasó desapercibido y por el que se está criticando al reguetonero de 29 años.

Invitados sorpresa

Entre los cantantes que acompañaron a Bad Bunny durante su presentación estuvieron Jhay Cortez y también Post Malone, con este último tuvo varios problemas para llegar a tocar el tema que tenían en mente. Por eso, después de su show, compartió un vídeo del ensayo que hicieron antes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.