Chocolate apuesta dinero en la calle: "Yo soy el tanke en el yuma"

Chocolate MC continúa haciendo de las suyas, y ahora ha querido demostrar en sus redes sociales que además de lo bien que le va cantando reparto, también tiene suerte con las apuestas.

En su Instagram el Rey de los Reparteros subió tres videos en los que se le ve apostando dinero con otros hombres en plena calle.

“Yo no sé inglés pero ellos me descargan porque yo soy natural, por eso me abrieron la puerta del hood. Pero bueno en inglés o en español, dame mi dinero, give me my money nigga”, escribió en uno de los post en el que se le ve lanzando los dados en una acera y luego reclamando el dinero que ganó.

Sin embargo, no todo fue victoria para Chocolate, pues junto a otro video añadió que le tocó perder: “Tengo que poner cuando perdí también si no soy un hipócrita. Yo le digo `déjate de loquera conmigo que yo soy el tanke en el yuma´, y él me dice `perdiste´”.

En esta última publicación añade: “Me encanta lo que está pasando en mi carrera, estoy muy pero muy feliz, este era mi sueño y lo estoy cumpliendo”.

Todo parece indicar que ni sus altas y bajas en lo personal y familiar, las reiteradas estancias en la cárcel y mucho menos la tiradera con El Micha, en la que no salió bien parado, son razones suficientes para hacerlo perder el ánimo y no sentirse feliz por todo lo que ha logrado hasta ahora.

Incluso esta semana llegó a decir que los cubanos a él lo ven como Bob Marley porque pega las canciones y los bailes.

