Asaltan a cubana de compras en Panamá: "Perdí todo"

Una cubana que estaba haciendo compras en Panamá fue asaltada en la calle y lo perdió todo.

Belkis Ramírez, que según la información de sus redes es peluquera independiente, compartió un video en el muro de Facebook del grupo "envios por correo a toda cuba.zona libre Colón ciudad Panamá mi wsa", donde denunció lo que le sucedió.

Visiblemente afectada, la mujer relató que fue a una tienda a comprar productos y pagó con un billete de 100. Al parecer, alguien la vio y le avisó a un maleante.

"Un muchachito me atacó y me arrebató mi bolso con toda la plata, con todos mis documentos. He perdido todos mis contactos, todos mis carnés, todo", dijo entre lágrimas.

Belkis quiso avisar a sus clientes por si alguno necesita escribirle, que no piensen que es una estafadora. Aseguró que tratará de comunicarse con ellos, porque tiene clientes a los que le ha hecho compras y ahora debe hacerles el envío, pero no sabe cómo contactarlos.

"Por poco me matan. Esto aquí es terrible, en estos momentos yo prefiero estar en Cuba comiéndome un boniato, que no aquí. Esto es terrible", recalcó.

La compradora dio el número de su esposo para que le escriban vía WhatsApp.

"Espero que Dios me ayude y que aparezcan mis documentos aunque sea", lamentó.

La mujer recomendó a sus compatriotas que tuvieran mucho cuidado en la llamada zona libre.

"No andén con carteras, guarden bien todo", sugirió.

El viernes, fue hallado en Bogotá, Colombia, el cadáver de un enfermero cubano de 54 años, en avanzado estado de descomposición y con varios indicios de haber sido víctima de violencia.

El hombre, identificado como Orlando Chaviano Hernández, estaba amordazado, amarrado de manos y pies, y le habían cortado parte de una falange de un dedo de la mano.

Chaviano Hernández trabajaba como enfermero jefe en la Secretaría de Salud y había sido reportado como desaparecido el 20 de abril, luego de que sus compañeros de trabajo llevaran varios días sin saber de él.

Al acudir al conjunto residencial Parque Central Tintal, en la localidad de Kennedy, lugar donde residía, la Policía encontró todo desordenado y al cadáver boca abajo en la cama, amarrado en las extremidades y con señales de tortura.

Las autoridades manejan el robo como móvil principal del asesinato, aunque investigan si además hubo alguna motivación adicional de odio y homofobia, pues la víctima era miembro de la comunidad LGBTIQ.