Denuncian supuesta estafa en taller de celulares de Matanzas: "Los vacían por dentro"

Una cubana de Matanzas denunció haber sido víctima de una estafa al acudir a un negocio privado que supuestamente se dedica a la reparación y venta de celulares.

La usuaria de Twitter identificada como "semidoctora_con.arte" relató su caso y compartió fotos del local, ubicado en la Calzada de Tirry 98, casi al frente de la casa de la poetisa Carilda Oliver, para que a nadie más le suceda lo mismo.

"Estos son sus números, no caigan en sus robos y estafas: 56645020 55858326. Roban piezas, cuando se quedan con los celulares los vacían por dentro y les dejan otras piezas defectuosas. Te convencen (convencen, sí, porque labia no les falta) de que el celular está roto y te compran sus piezas por un precio ínfimo al del mercado para después revenderlos como nuevos", expresó.

"Y ni hablar de la mala calidad de los accesorios que venden, covers que se rompen a la semana y audífonos que si de por sí no duran mucho esos que venden ahí menos. Y de lo peor que tienen, los cargadores portátiles con una sola batería funcional y el resto lleno de arena, para engañar por el peso. No sé de sus otros productos en venta, no sé ni que esperar, miedo me da de comprar un celular o algo más caro", detalló.

Según la joven, ella acudió al lugar como último recurso, porque se le rompió la pantalla del celular y aunque fue a más de 15 técnicos, ninguno podía repararlo.

"Me atendieron muy amablemente, hicieron una llamada para confirmar y me dijeron que efectivamente tenían la pantalla para arreglarlo de un celular de Cárdenas de color blanco perlado que habían comprado las piezas, todo eso delante de mí, por eso puedo dar estos detalles. Me dijeron que el trabajo salía de un día para otro, que dejara el celular y mañana regresara a recogerlo. Que apuntara los dos números que tenían y dejaron mi número apuntado en un papel", contó.

Al otro día siguiente empezaron los problemas. Cuando la usuaria llamó no le cogían el teléfono; consiguió comunicar y la citaron para esa tarde. Ella fue y comprobó cómo mentían a la gente: resulta que nunca hubo la pieza para su teléfono, y el supuesto técnico andaba en La Habana haciendo negocios. Ella exigió que le devolvieran el celular y le dijeron que estaba en la capital.

Entonces le pidió a su mamá que llamara al hombre y fingiera estar interesada en comprar uno. El hombre le respondió todo lo contrario que le dijo a ella: que estaba vendiendo unas piezas en Matanzas, y que llegaba pronto.

La muchacha se alteró. Fue al día siguiente por la mañana con su mamá y vio al técnico con el que habló el día anterior. Le exigió la devolución de su celular y él le empezó a inventar historias, hasta que ella lo amenazó con ir a la Policía.

"El tipo todo alterado me empezó a insultar y a manotearme a mí y a mi madre. Insultada porque estaba amenazando a mi madre, ya perdí la paciencia y lo acusé de ladrón y de fraude. Y qué creen que hizo: sacó mi celular que estaba guardado en la mesa, siempre estuvo ahí y me dijo que me perdiera de ahí. Le exigí el porqué no me llamaron cuando al final no tenían la pieza, por qué tanta mentira y la respuesta fue el colmo: que ellos no tenían por qué informar qué pasaba con los celulares con los que se quedaban, que esa no era responsabilidad de ellos (como si no prestaran justamente ese servicio, a dónde vamos a parar) y me enseñó todos los que tenía guardados de hace meses, todo gritando y manoteando", precisó.

Ante la respuesta de ella, el hombre la amenazó con que le iba a partir la boca y la intentó agarrar del brazo. La clienta tuvo que gritar y salió junto a su madre corriendo para la calle, aterrada.

"Personas que pasaron por ahí le empezaron a gritar que siempre era lo mismo en ese sitio. El tipo cerró la puerta y se fue corriendo. Después llevé el celular a otro técnico, y le habían cambiado la placa por una quemada y una batería sin voltaje. Lo intenté denunciar, pero no pasó nada, por eso recurro a esta vía. (...) quería dejar todos los detalles puestos para que todos supieran lo que pasó y no les suceda lo mismo", concluyó.