William Levy sobre gestos cariñosos de periodista española hacia él: "Si lo hace un hombre, va preso"

El popular actor cubano William Levy se refirió a las diferencias en el trato entre hombres y mujeres, y señaló que hay cosas que una mujer puede hacerle a un hombre pero que, si fuera al revés, habría consecuencias.

En declaraciones al diario español El Mundo, Levy comentó acerca de la periodista y presentadora de televisión española Mercedes Milá, quien varias veces ha declarado su amor por el cubano, y al que, en una entrevista en septiembre, le masajeó el cuello, lo besó y lo abrazó.

Según el histrión, si eso mismo lo hace un hombre, va a parar a la cárcel.

"Va preso, va preso ¿o no? Entonces, estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Ahora, para mí no fue nada malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal", afirmó.

El galán de telenovelas aclaró que esos abrazos los ve como algo normal, y que no se sintió acosado sexualmente.

No obstante, convino en que una mujer en su situación sí se hubiese sentido acosada.

"Es diferente, ahí está. Por eso es que somos diferentes el hombre y la mujer. No somos iguales", recalcó.

El actor, que está siendo visto en "Montecristo", una serie sobre el clásico de Alejandro Dumas que exhibe Movistar Plus, compartió su opinión sobre lo que para él es machismo y cuestionó algunas actitudes actuales.

"Yo siento que el machismo es cuando un hombre no quiere que la mujer salga adelante y sea exitosa en la vida. Pero hemos llegado a un punto donde si le abres la puerta a una mujer, te dice que por qué le abres la puerta. Eso me parece un poco feo", dijo.

Levy, padre de un hijo de 17 años, se preguntó cómo enseñarle a ser un galán, a ser un caballero, cuando hay mujeres que no quieren ser tratadas como damas.

"A una mujer le gusta un hombre masculino. ¿O no? El ser macho no significa ser machista. Lo hemos confundido. No ser machista no significa que seas femenino como hombre", expresó.

"Lo más lindo en una mujer es que sea femenina. La feminidad no significa que seas débil para nada. Una mujer puede decirte 'vete a la mierda' siendo femenina. Una mujer puede ser la más cabrona del mundo siendo femenina. No tienes que portarte como un macho, como un hombre. La mujer femenina puede ser más fuerte que un hombre masculino. Nos hemos ido a extremos y nos hemos alejado completamente el uno del otro. Nos está afectando mucho, porque somos diferentes animales y eso es lo más lindo que nos hace amarnos de esa forma", aseguró.