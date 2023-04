Hermano de La Diosa le dedica emotivas palabras tras su primer show en Miami: "Cuba entera te disfrutó"

La Diosa brilló en su primer concierto en Miami (Florida), celebrado este sábado 22 de abril en el Watsco Center. Un espectáculo que está siendo muy aplaudido por los asistentes al show y también por los miles de cubanos que pudieron seguirlo en directo a través de las transmisiones que hicieron algunos de los allí presentes.

Los mensajes de cariño, aplausos y apoyo para la intérprete de "Por debajo del agua" están inundado sus redes sociales, donde su público la está arropando y celebrando el gran éxito que tuvo en su primer show tras su llegada de Cuba.

Pero si hay un escrito que le ha llegado especialmente al corazón fue el que le envió su hermano Pablo Alfonso, que pese a que no pudo estar a su lado en esta noche mágica, estuvo muy pendiente de todo lo que ocurrió en el Watsco Center gracias a las nuevas tecnologías.

Horas antes del esperado evento, el hermano de la artista también le había hecho llegar unas emotivas palabras teñidas de orgullo, y tras el concierto no dudó en hacer lo mismo para celebrar con ella este gran momento en su carrera. Un mensaje que la propia Diosa compartió en su perfil de Facebook.

"Ya no puedo decirte hermanita. Esta vez, el niño fui yo. Qué manera de disfrutarte, de gozarte, de llorarte. Y eso que estaba en el fin del mundo", comenzó escribiendo Pablo Alfonso, que se encuentra en Chile. "Morí con tus movimientos pélvicos, tu energía sin parar. Tu voz... ufff, qué voz. Papi también lo gozó. Y tu mamá, también", agregó, orgulloso de ver a su hermana triunfar.

"Celebré con whisky, la bebida preferida de nuestro padre, esa que siempre le buscabas sí o sí. Yo, como periodista de le televisión, no podía complacerlo; tú, con tu arte, sí. Brillaste con tu luz, la misma que han querido opacar y no han podido. Ni podrán. Mi hermanota, quiero que sepas que tu San José de las Lajas, el terruño que te vio nacer, también te disfrutó. Menos mal que no hubo apagón. Eso sí, acabaste con los mega de tus coterráneos, jaja. Muchos me dijeron que valió la pena.

Cuba entera te disfrutó. Los cubanos regados por el mundo, también se deleitaron. Gracias a esos fans que transmitieron tu histórico concierto, el primero de tantos que vendrán", añadió Pablo Alfonso.

"En nombre de tus hermanos y el resto del familión, de los que están, de los que partieron, mil gracias por poner bien alto el clan de los Alfonso. En nombre de los cubanos de verdad, gracias por existir. Gracias por traer de vuelta a la gran Celia Cruz. Reventaste el Watsco Center. Tremendo inicio. Dios te bendiga. Me muero por darte el abrazo que el comunismo nos postergó. Un besote de tu hermano Pablo Alfonso", concluyó.

Desde luego, la cantante cubana no podría estar más feliz y emocionada después de este espectacular concierto que ofreció en la Ciudad del Sol, en el que además de cantar sus éxitos, rindió homenaje a Celia Cruz y tuvo como invitado a El Micha.

"Fue una noche espectacular. Lo único que espero de esto es haber convencido a algunos de los que no creían en mí", dijo en un directo que hizo tras el show.