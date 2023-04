Niño de Florida encontrado en la boca de un caimán murió ahogado

Taylen Mosley, el niño de 2 años cuyo cuerpo fue encontrado en la boca de un caimán en un lago de Florida el pasado mes de marzo murió por ahogamiento, informó el departamento de Policía de San Petersburgo.

El forense del condado de Pinellas confirmó el lunes que la causa de la muerte del menor fue ahogamiento, supuestamente después de que su padre le propinara severos golpes y lo introdujera en el lago Maggiore, explicó la policía de San Petersburgo a la CNN.

Mosley supuestamente "arrojó o colocó" a Taylen en un lago, infligiéndole "heridas mortales" que causaron la muerte del niño, indica la declaración policial jurada.

La desaparición del infante fue reportada el 30 de marzo y obligó a las autoridades locales a activar la alerta amber en todo el estado de Florida.

Un día después el niño fue hallado en la boca de un caimán en el lago Maggiore, distante unas 10 millas de donde fue encontrado el cuerpo de su mamá, Pashun Jeffery, de 20 años.

El padre habría asesinado a la madre del pequeño, quien fue hallada muerta en el departamento donde vivía con el niño con un centenar de heridas de arma blanca.

Después el padre se habría llevado el menor al lago.

El día del crimen hombre llegó a la casa de su madre con múltiples heridas y fue internado en un hospital esa misma noche a consecuencia de las mismas.

Sin embargo, la muerte de Jeffery y la desaparición de Taylen no se supo hasta un día después, cuando la familia de ella, preocupada porque no contestaba el teléfono, acudió a su departamento y la encontró sin vida, pero no había rastros del niño.

Fue entonces que denunciaron la desaparición de Taylen a la policía. Al día siguiente, un caimán con un "objeto" en la boca fue visto en el parque Dell Holmes, a pocos kilómetros de donde la mamá del niño fue hallada muerta.

Los agentes dispararon al reptil y éste soltó el supuesto objeto, pero cuando los uniformados se acercaron descubrieron que se trataba del cuerpo del pequeño Taylen, intacto.

Thomas Mosley está acusado de ambas muertes y enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

El caimán fue sacrificado, señala la declaración jurada.