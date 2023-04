Arrebatan una pierna de puerco a un hombre en La Habana

Una cubana residente en La Habana relató que este miércoles le arrebataron una pierna de puerco a un hombre que iba caminando por la calle.

Yanelys Rojas, miembro del grupo de Facebook "MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR", no dio detalles del hecho, pero sí señaló que fue en un parque, en la esquina de su casa.

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR

"[Yo] no sabía si reír o llorar, un pernil de puerco, por Dios", agregó Rojas, quien precisó que no conoce a la víctima.

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR

Más de 200 personas comentaron en la publicación, indignadas ante la degradación moral a la que se ha llegado en Cuba, al punto de que hay gente que es capaz de arrebatar alimentos de las manos de sus dueños.

"Ya no arrebatan cadenas y celulares, ahora carne. Señor, qué será de nosotros los cubanos", dijo una madre.

"Qué triste, con el sacrificio que hay que hacer ahora para cualquier cosa", lamentó otra.

"Sin palabras, así estamos, ya no se podrá salir a la calle, qué horror", agregó una tercera.

"¿Pero el ladrón iba caminando? Porque eso pesa. Dios mío, ahorita el cubano se vuelve caníbal", expresó una madre de dos niños.

"Es denigrante lo que se está viviendo. La comida, que es una necesidad, ya aquí se ha vuelto un lujo", subrayó una habanera.

Otras miembros del grupo compartieron otros robos y asaltos que se han producido en los últimos meses, en medio de un aumento de los delitos en el país, a medida que se agudiza la escasez de productos.

Un joven aseguró que por su casa le arrebataron una bolsa de pan a un anciano.

"En Alamar, a un niño de 10 años le arrebataron la jaba del pan con la libreta de abastecimiento, lo tiraron contra una escalera. Gracias a Dios, no llegó a peores, pero ese niño pasó un muy mal momento. La miseria saca lo peor y más ridículo de las personas", dijo una muchacha.

"Ya no es el móvil o la cartera. Hasta la comida, señores, ya no hay respeto no hay valores. Yo supe de un caso de una señora que le arrebataron el módulo", denunció otra.

"Imagínate que en la esquina frente a mi casa, alguien dentro de una cosa de esa de barro tenía un caldo con una cabeza de puerco y un hombre pasó y se llevó la cabeza de puerco. me quedé pasmada, ya nadie cree ni en la brujería", señaló una tercera.

"Tengo un amigo que lo asaltaron con un machete en la esquina de su casa... Los Pinos, Arroyo, hace solo 12 días", denunció un hombre.

"A mí suegro le arrebataron un carrito de compras. Tiene 90 años, imagínate un pernil", señaló una mujer.

Dentro del incremento de delitos que ocurre en Cuba, suceden con mucha frecuencia los robos de alimentos.

La semana pasada, una anciana residente en el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, fue víctima del robo en su domicilio de un paquete de pollo, aunque pudo recuperarlo gracias a la rápida intervención de sus vecinos, según contó un vecino.

"Ahora en la tarde se meten en la casa de una vecina (enferma ella), (su hijo con problemas de retraso) y se roban su paquete de pollo. Gracias que los vecinos que se dieron cuenta y ¡a la carrera! corrieron para poder recuperar el preciado paquete de pollo (quizás lo único que tenga para comer). Los vecinos pudieron recuperar su paquete de pollo", dijo en Facebook Yohander Pérez López.

El denunciante compartió dos fotos en las que se veía el revuelo que generó el hecho, con decenas de personas concentradas en la calle y a la anciana víctima del robo con el rostro descompuesto y acompañada por sus vecinos.

En febrero pasado, robaron 11 cajas de pollo en la carnicería estatal La Riqueza, de Artemisa, y dejaron sin ese alimento a al menos 118 familias.

Los ladrones violentaron la entrada del local, aprovechando que no había custodio, según el periódico digital independiente El Majadero de Artemisa, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Norma Ríos Martí, residente en la zona, explicó que el pollo se pudo vender el día anterior al robo, pero el carnicero no fue a trabajar por la tarde, y nadie sabía la razón.