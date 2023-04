Opinión en cola para gasolina en La Habana: "El cubano siempre le va a meter duro a lo que venga"

En medio de las reacciones a la severa crisis de combustible que aqueja a Cuba en las últimas semanas, hay algunos choferes quitan hierro al asunto de la escasez aludiendo a la capacidad de resistencia de los ciudadanos en la isla, mientras otros no pierden la oportunidad de desviar la atención hacia el embargo a Cuba como causa de todos los males del país.

"Lo que sea, hay crisis con el petróleo, crisis con la gasolina, crisis con lo que sea y el cubano siempre va pa' fuego. El cubano nunca lo va a dejar correr. El cubano siempre le va a meter duro a lo que venga", dijo Alejandro García en declaraciones a la agencia AFP, en un reportaje difundido por Radio Televisión Martí.

"Nosotros, un país subdesarrollado, bloqueado financieramente, como se sabe, y además estando en una lista terrorista, más nos afecta cualquiera cosa, porque dependemos del mundo", dijo por su parte Édgar Sánchez, repitiendo al pie de la letra el manido discurso oficialista.

Sin embargo, tales actitudes no abundan en medio de una masa de choferes desesperados por la escasez de combustible, que suplican que el poco que hay al menos se venda de forma organizada.

"La escasez la tenemos, pero lo que nos mata es la desorganización y la desinformación que hay. Si nos organizáramos fuera mejor", observó otro chofer en declaraciones a la televisión cubana.

Otro entrevistado aludió a los colados, a la reventa de turnos por 2 mil ó 3 mil pesos y al malestar que genera "quienes tienen carta del gobierno", quienes reciben un tratamiento diferenciado en el acceso al combustible.

"¿De dónde somos nosotros? Nosotros somos el pueblo de Cuba también", reprochaba molesto Norberto González, que lleva días haciendo cola en uno de los 20 servicentros de gasolina que junto a otros cuatro de diésel, se han repartido la responsabilidad de vender lo poco que hay.

"Todo está muy caro en esta vida y más aquí muy dificil de conseguirlo todo, la alimentación el transporte malísimo. Desde ayer aquí en la cola. Estoy al guardar la moto en la casa y no salir más a la calle, que me afectaría más porque si no tengo trabajo...", comentó resignado por su parte el cubano Lázaro Díaz.

Mientras el malestar crece y el litro de gasolina llega a rondar en el mercado negro entre 500 y mil pesos, en días recientes medios de prensa oficialistas como Tribuna de La Habana y Cubadebate, quitaban hierro al asunto y abundaban en las nuevas amistadas forjadas al fragor de una cola eterna o a los espontáneos juegos de dominó improvisados al costado de un carretera.

La Corporación CIMEX, empresa estatal perteneciente al conglomerado militar GAESA, anunció este miércoles la implementación de medidas organizativas en sus unidades de venta de combustible en La Habana, con el objetivo de ordenar el despacho racionado y minimizar las insatisfacciones de la población.

Entre las decisiones adoptadas está el refuerzo de los turnos de trabajo en las gasolineras, la designación de miembros de los consejos de dirección de las sucursales para organizar y controlar el servicio y la obligación de informar a los conductores sobre el combustible disponible para la venta.

En la capital, el presidente del Consejo Popular Rampa, en El Vedado habanero, creó un grupo de WhatsApp para organizar las colas y repartir los turnos de compra de la gasolina, ante las interminables filas en los últimos días.

Paralelamente, la grave crisis de combustible que atraviesa Cuba acabó con el privilegio que tenían los autos de renta turística y los diplomáticos en la isla, lo que ha generado profundo malestar entre los afectados.

Mientras tanto, las largas colas para comprar gasolina no dan tregua en los servicentros de todo el país, donde incluso hay altercados y peleas por el combustible.

Holguín. El pasado fin de semana mientras hacían cola para comprar combustible en el servicentro de CUPET Las Columnas, enclavado en la Carretera Central, en las afueras de

A mediados de abril, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, aseguró que la escasez de combustible en Cuba no se solucionará este mes ni el siguiente

Miguel Díaz-Canel, por su parte, admitió que el gobierno no tiene claro cómo saldrá de la grave crisis energética que golpea al país, y achacó la escasez actual al incumplimiento de convenios por parte de países con compromisos para suministrar gasolina a Cuba.

Esta semana, el gobierno cubano anunció que se suspendía el tradicional desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución, debido a la escasez de combustible.