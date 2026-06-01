Iberia deja de operar desde hoy su ruta directa entre Madrid y La Habana

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Iberia suspendió este lunes su ruta directa entre Madrid y La Habana, consumando una decisión que la aerolínea del grupo IAG anunció el 13 de abril y que atribuyó a la escasez de combustible en la isla y a la caída de la demanda.

La compañía calificó la medida como una suspensión que «afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional», y dejó abierta la posibilidad de retomar la ruta a partir de noviembre si las condiciones lo permiten.

La retirada fue gradual: Iberia mantuvo tres frecuencias semanales durante abril, redujo a dos en mayo y desde hoy cesa completamente las operaciones directas.

Los problemas operativos comenzaron el 9 de febrero, cuando Cuba emitió el NOTAM A0356/26 confirmando la indisponibilidad de combustible Jet A-1 en nueve aeropuertos internacionales, entre ellos los de La Habana, Varadero, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey.

Desde esa fecha, Iberia se había visto obligada a realizar escalas técnicas en Santo Domingo para repostar en los vuelos de regreso a Madrid, asumiendo costes operativos adicionales.

La crisis energética tiene su origen en la interrupción del suministro de petróleo venezolano, que cubría dos tercios de las importaciones cubanas, agravada por el cese de envíos de Pemex bajo presión de las sanciones de la administración Trump.

Cuba produce unos 40,000 de los 110,000 barriles diarios que necesita, sin contar con suministro externo suficiente para cubrir la diferencia.

Iberia no es la única aerolínea española que abandonó los viajes a Cuba

En total, al menos 11 aerolíneas internacionales han suspendido vuelos a Cuba en lo que va de 2026, con más de 1,700 vuelos cancelados.

World2Fly, del grupo hotelero Iberostar, operó su último vuelo Madrid–La Habana el 20 de mayo, y Cubana de Aviación canceló el 12 de mayo su único enlace con España.

El impacto sobre el turismo cubano ha sido devastador. En enero y febrero la isla recibió 112,000 visitantes menos que en el mismo período de 2025, con una ocupación hotelera que cayó al 18,9%, y en el primer trimestre el turismo retrocedió un 48%.

Los pasajeros de Iberia pueden llegar a Cuba haciendo escala en Panamá mediante el acuerdo de código compartido con Copa Airlines, y las oficinas de la aerolínea en La Habana permanecen abiertas para atender a los clientes.

Tras la salida de Iberia, las únicas opciones que quedan desde Madrid son Air Europa, con tres frecuencias semanales los martes, jueves y domingos, y Air China, que opera la ruta Pekín–Madrid–La Habana los miércoles y sábados.