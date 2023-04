Televisión cubana cancela de su web única sección sobre lenguaje para ayudar a periodistas

La televisión cubana canceló de su página web la sección "Para entendernos mejor", la única dedicada al lenguaje diseñada para ayudar a los periodistas oficialistas, aunque su alcance llegó a un público mucho mayor.

Su autor, identificado como Sergio Luis, denunció en su muro de Facebook que recibió un audio por WhatsApp en el que una emisaria -porque la jefa no tuvo valor para dar la cara- le informaba de la reprobación de sus artículos sobre lenguaje, redacción y estilo para los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales.

"Después de haberme hecho escribir los cinco artículos correspondientes a este mes, (...) me dice que a la política editorial de Cubavisión Internacional no le interesa seguir publicando artículos sobre lenguaje y sí de 'otros temas'. ¿Es necesario que les aclare por qué he entrecomillado la última frase? Bueno, a la emisaria le dicen que ellos están dispuestos a recibir trabajos míos sobre 'efemérides' y su repercusión para el mundo", explicó.

"Yo soy graduado en Letras, no en Periodismo. Imparto clases de Literatura Latinoamericana y de Redacción y Estilo. Soy crítico de literatura y de audiovisuales. ¡Y ahora me piden que haga un artículo sobre la importancia del Primero de Mayo para los cubanos! (...) ¿Qué quieren? ¿Que un profesor de Literatura, de Redacción, hable sobre el Primero de Mayo? ¿Que explique el significado de las vacuas consignas?", cuestionó.

Sergio Luis precisó que lleva 18 años trabajando en la televisión como guionista, asesor y jefe de programación y contenidos.

Recordó que hace tres años, la directora de Cubavisión Internacional, la misma que ahora lo echa sin dar la cara, le pidió que escribiera una sección sobre lenguaje, por la necesidad de que sus periodistas se superaran en el buen uso del idioma.

"¡Y vaya que lo necesitan! Mi glosario, y el de muchos lingüistas, de errores y disparates en TV así lo avala. La sección siempre tuvo más de mil entradas diarias, no precisamente de periodistas, sino de lectores agradecidos con los artículos, siendo estos los únicos escritos originales que tiene el sitio, los demás son 'corta y pega' de otros medios -dato que ahora ellos (los jefes) desmentirán y seguramente borrarán-", señaló.

"¡Siguen bien! (Es mi única consigna, que no entenderán, para ustedes, decisores de la TVC.)", concluyó.

La destacada intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández envió un mensaje de apoyo a Luis y le agradeció por su ética.

Captura de Facebook / Alina Bárbara López Hernández

"Los medios de comunicación televisiva clausuran la única sección dedicada al análisis del lenguaje para mejorarlo. Me solidarizo con mi amigo Sergio Luis, excelente profesional al que piden 'reorientarse' como un demagogo de los muchos que pululan en esta isla", lamentó.