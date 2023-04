Detenida intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández

La intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández fue arrestada mientras protestaba pacíficamente en el Parque de la Libertad, de Matanzas, contra la detención del escritor Jorge Fernández Era, confirmaron familiares en redes sociales.

“Soy la hija menor de Alina Bárbara López Hernández, me acaban de informar que fue detenida junto a mi hermana Cecilia Borroto López, después de una agresión física por parte de la Seguridad del Estado. Desconozco el paradero y hago responsable a la Seguridad del Estado y la PNR de su integridad física”, escribió este jueves Lilian Borroto López en un comentario del perfil en Facebook del profesor José Manuel González Rubines.

Al poco tiempo de esta detención, en el mismo perfil se informó que la profesora y su hija habían sido liberadas, pero sin dar más detalles del estado de ambas.

Este jueves autoridades cubanas impidieron que la doctora Alina Bárbara López protestara pacíficamente en el Parque de la Libertad, de Matanzas.

Captura Facebook/ José Manuel González Rubines

La intelectual cubana salió a caminar con un cartel exigiendo la liberación del escritor, quien fue detenido al mediodía por la Policía de La Habana.

La activista cubana Saily González denunció que "unos minutos después de esta manifestación pacífica y en solitario, por la liberación de Jorge Fernández Era, se llevaron del parque a la Doctora Alina Bárbara López Hernández".

"No está claro si está detenida, pues le han cortado la internet", agregó.

Captura Facebook/José Manuel González Rubines

El actor Daniel Triana mostró en sus redes imágenes de un grupo de mujeres, aparentemente del Ministerio de Cultura de Matanzas, que llegaron al parque para detener a la académica y excoordinadora del proyecto La Joven Cuba.

En esta jornada, también intelectuales y activistas cubanos condenaron la detención del escritor Jorge Fernández Era y exigieron a las autoridades de la isla su inmediata liberación.

“Los que conocemos su extraordinaria calidad humana, su decencia y valentía, los que leemos sus publicaciones sabemos que desde hace tiempo viene siendo hostigado por ejercer su derecho ciudadano a expresarse libremente, derecho que ampara la Constitución cubana, que al parecer, desconocen sus captores. PONGAN EN LIBERTAD A JORGE FERNÁNDEZ ERA !!!”, exigió en Facebook la musicógrafa Rosa Marquetti.

El profesor Gustavo Arcos Fernández-Britto también apuntó en la misma red social que Era había sido detenido “por ejercer su derecho a expresarse y disentir de ciertas narrativas oficiales, especialmente aquellas que van conduciendo a nuestro país al abismo”, además de condenar el acoso de la Seguridad del Estados desde hace varias semanas a “un intelectual con prestigio”.

“Mientras algunos se empeñan con sus decisiones en destruir la nación, las fuerzas represivas vuelven a mirar hacia otro lado convirtiéndose en cómplices de esa debacle”, subrayó Fernández-Britto.

“Me dicen que detuvieron a Jorge Fernández Era. DC [Díaz-Canel] imparte una conferencia sobre cómo combatir la inflación, el Ministro de Justicia condena enérgicamente y apela el veredicto del tribunal de Londres -el mismo que ayer era una rotunda victoria de la Revolución-, y hoy ‘tienen una entrevista’ con uno de los pocos cubanos con la mente clara y el valor de hacerlo saber. Un día, hace un siglo, Villena tildó a alguien de “asno con garras”, y el insulto pasó a la historia. Hoy, yo necesito a Villena aquí conmigo, aunque sea en espíritu, para que me diga, Esto, qué cosa es…”, escribió el intelectual Javier Bobadilla en su red social.

El escritor y periodista independiente Boris González Arena subrayó en Facebook, tras conocer la detención de Era, que él es “un orgullo porque se hace admirar por sus escritos, pero su carácter y decencia son un añadido fundamental”.

“De verdad que se van a tirar con Jorge Fernández Era. Ustedes están quema’os. Se les vota la descendencia intelectual. Pa’ fuera, en peso. No inflen, bueno”, apuntó la activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs.

A principios de marzo, el escritor y periodista independiente aseguró que seguiría defendiendo su derecho a expresarse libremente en Cuba, aunque la Seguridad del Estado lo reprima por ello.

"Que me imputen delitos que no he cometido o que, por veleidades de nuestras leyes, deseen adosarme. Que me lleven al tribunal si les sale de sus grados militares. Seguiré defendiendo mi derecho a expresarme, a decirles en cara lo que pienso, siempre desde el respeto que a ellos no les está permitido hacia quienes no se doblegan ante su infamia", dijo Fernández el 3 de marzo en su perfil de Facebook.