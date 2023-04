Alexis Valdés presenta "Mi Isla bella", su canción con Pablo y Haydée Milanés

El cantautor cubano Alexis Valdés presentó ante el público de Miami "Mi Isla bella", su canción que interpreta junto a Pablo y Haydée Milanés.

"Ayer hicimos la fiesta de lanzamiento de 'Mi isla bella', esta canción que tuve el inmenso honor de compartir con Haydée Milanés y el gran Pablo Milanés", dijo el músico en su cuenta de Instagram, donde compartió un video de su actuación el miércoles en la sala de música Desafinado's.

"La canción está en todas las plataformas y el video en YouTube. No se lo pierdan. Es un regalo para todos los cubanos, y todos aquellos que tienen a su tierra amada en el corazón", añadió.

La semana pasada, Alexis estrenó su tema, un homenaje a Cuba. Para él, la colaboración con Pablo y Haydée fue un milagro, algo mágico.

"Cuando la estaba cantando en mi cabeza sentí que debía escribir unos nuevos versos, y me imaginé que Pablo debería estar ahí, que la voz, estilo y grandeza de Pablo Milanés, sería el colofón ideal para la canción", expresó.

El popular humorista explicó que originalmente, la canción estaba planeada con la colaboración exclusiva de Haydée, pero al enviarle los nuevos versos a Pablito, le gustaron mucho.

"Cuando me enviaron su parte grabada, me quedé impactado... fue uno de los últimos trabajos que pudo realizar", relató.

Haydée Milanés recomendó el tema a sus seguidores y les aseguró que la canción les "va a llegar a lo más profundo del corazón".

"Alexis nos invitó a mi padre Pablo Milanés y a mí a colaborar con él en esta canción, y lo que nosotros no imaginábamos es que esta sería la última vez que uniríamos nuestras voces para cantar. Entre otras razones, por eso me cala tan hondo. Pero es que la canción habla de sentimientos que nos tocan a cada cubano; el amor a nuestra isla, sus colores, el recuerdo de nuestras vivencias, nuestras costumbres, nuestros juegos infantiles. Pero también esta canción habla del sentimiento y el hecho más desgarrador de todos, el de no poder regresar a tu tierra", afirmó la artista.

Para Alexis, Pablo Milanés tenía la más hermosa y melodiosa voz cubana en mucho tiempo.

"[Mi Isla bella] es probablemente la canción más hermosa que he escrito y con estas colaboraciones de lujo, sin duda, de lo más especial que he hecho en la música en toda mi vida", dijo en sus redes.