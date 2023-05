Cubana pierde su casa por derrumbe en edificio de La Habana Vieja: "Esto no le importa a nadie"

Una cubana no tiene donde vivir porque el domingo pasado ocurrió un derrumbe en su edificio, situado en La Habana Vieja.

La mujer grabó un video para mostrar los restos de lo que era su vivienda, de la cual tuvo que salir con la ayuda de los bomberos.

Escombros, tanques de agua plásticos, marcos de ventanas y cables, llenaban el lugar, que quedó totalmente al raso.

"Me quedé sin casa, pero no importa, tranquila, es una mentira que la revolución no desampara a nadie, es una mentira", dijo con ironía.

El derrumbe ocurrió en la calle Empedrado, entre Aguacate y Compostela. Según dijo la afectada, la edificación llevaba tiempo en peligro, lo que se puede confirmar al ver los techos alrededor apuntalados.

Al parecer, el inmueble se vino abajo totalmente debido al empeoramiento de las condiciones climáticas del fin de semana, que provocaron fuertes en la zona occidental del país.

"Esto es así, esto no le importa a nadie. A nadie, a nadie le importa esto. Todo se derrumbó, todo, todo se derrumbó", concluyó la mujer, cuya grabación fue compartida en el muro de Facebook de Claudia Echevarría Guerra.

Varios internautas lamentaron el hecho y condenaron al gobierno por no hacer nada para resolver los problemas de vivienda de la población.

"Ay, Dios mío, mis hijos que siempre van a ese pasillo a comprar recarga de tarjeta", expresó una madre de familia.

Son muchos los inmuebles de La Habana Vieja en peligro de derrumbe.

En junio del año pasado, residentes en el edificio Cuba, donde viven más de 100 familias, relataron que están con el corazón en la boca ante la posibilidad real de un desastre debido al avanzado estado de deterioro.

La construcción, sita en la calle Empedrado #360, entre Habana y Compostela, desde hace más de 20 años necesita una reparación sin que las autoridades tomen alguna acción.

"Vivo ahí desde los nueve años y vivimos 90 núcleos familiares entre ancianos, niños y embarazadas", explicó Migdalia Águila Vázquez en su perfil de Facebook, y señaló además que las autoridades no atienden sus reclamos "de hace años, burla es lo que somos de los que tienen que ver con esto".