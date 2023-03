Madre cubana pide ayuda: "Hace días mis niños solo comen agua de azúcar y pan"

Una madre cubana, residente en Santa Clara, pidió ayuda en redes sociales para sus tres hijos, que llevan días alimentándonse únicamente de agua con azúcar y pan de la bodega.

Anels Rumbaut, en un desgarrador post de Facebook publicado en el grupo "Cuba Denuncia Now", lanzó un mensaje desesperado para clamar por auxilio para sus hijos, dos de ellos enfermos (uno autista y otra con una malformación en su pulmón derecho que le ocasiona constantes problemas respiratorios), porque su salario no alcanza para alimentar a los infantes y luego de acudir a bienestar social varias veces, no ha recibido respuesta alguna.

Captura de Facebook / Cuba Denuncia Now

Rumbaut expuso la crítica situación en la que vive. A finales de diciembre le entregaron una casa que todavía no tiene servicio de agua porque han concluido la cisterna del edificio y ha pasado días sin poder bañar a sus hijos porque al llegar del trabajo no alcanza el agua que suministran las pipas.

"Estoy durmiendo en el piso encima de una colcha porque solo tengo una cama; cocino con una hornilla eléctrica solamente y cuando termino la comida es bien tarde y mis niños tienen que levantarse temprano para ir a la escuela", escribió la mujer.

También contó que para salir y entrar al lugar donde viven construyeron un terraplén que se inunda y si llueve se llenan de lodo.

Sus condiciones empeoran, además, por la fluctuación del voltaje: "casi todas las tardes hay bajo voltaje por lo que se me rompieron un ventilador y varias luces, y nadie se ha presentado para solucionar algo", dijo.

En medio de todo, su salario de 4,210 CUP no le alcanza para mantener a su familia y su hijo autista grita porque tiene hambre.

"Me estoy volviendo loca. No puedo más de tanto trabajo que estoy pasando (...) No tengo nada, ni una simple silla. La poca comida que hay se me echa a perder porque no tengo refrigerador. Yo no quiero que me regalen nada, descuéntenme de mi salario. Solo necesito que me ayuden", escribió desesperada la madre.

Según agregó, luego de varias veces de ir a la Asamblea Municipal del Poder Popular y al Partido, sigue sin tener una salida a su situación.

Hace unos años Rambaut denunció la demora del gobierno de Villa Clara para darle una solución a su problema de vivienda, que se resolvió parcialmente en diciembre pasado cuando finalmente le entregaron la casa.

Luego de un año de su primera denuncia, la madre de tres niños detalló vivían hacinados junto a la abuela, en un cuarto con baño y cocina, en condiciones constructivas irregulares.

En aquel momento Anels se entrevistó con la directora municipal de Vivienda en Santa Clara, quien no hizo gestiones para resolver su caso y contactó con funcionarios del gobierno local y de su instancia provincial, sin recibir respuesta alguna.

Su caso es el de muchas madres cubanas que enfrentan el contexto de crisis en Cuba.

Recientemente trascendió que una madre cubana identificada en Facebook como Cary Rodríguez pidió ayuda desesperada para sus siete hijos pequeños, pues asegura que no tiene cómo comprarles ropa.

Cientos de madres acuden a las redes sociales para solicitar ayuda, insumos médicos, ropa, medicamentos inalcanzables en el país.