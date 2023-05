La Diosa responde a polémica con su exmaquillista: "Quieren sacarme de mi tranquilidad"

La Diosa respondió a una polémica generada con su exmaquillista Yann Calderín y afirmó que la quieren "sacar" de su tranquilidad, luego de la aparición de un video donde el estilista ofrece su versión de las razones por las cuales ya no trabaja con la cantante.

"Últimamente solo quieren sacarme de mi tranquilidad, él mismo no quiso trabajar más conmigo, cuando me vio que llamé a otro maquillista porque él me dejó embarcada ese día con solo un mensaje de texto, y simplemente seguí mi vida", escribió La Diosa en respuesta a la transmisión en directo de un video de Yann para contar su testimonio sobre la ruptura profesional.

Captura de Facebook / Papel Encara

"También le molestó porque según él yo tenía que llamarlo una vez más, esta locura no es la que yo quiero ahora mismo en mi círculo, fuera, todo él que venga a joderme es fuera de mi vida", contestó la cantante.

En su texto también confesó que bloqueó al joven "por todos lados" porque en vez de acceder a conversar en privado con ella lo expuso públicamente. "Solo buscaba esto, desgraciadamente", dijo.

"Es muy buen maquillista, lástima que sea tan chanchullero, es una pena", concluyó.

En el video, publicado la madrugada de este miércoles en la cuenta de Facebook "Papel Encara", Yann Calderín emite su versión de los motivos por los cuales ya no trabajan juntos.

Argumentando que se siente mal, "con sentimientos encontrados dentro de mí", dijo que después de dos meses de trabajo con la artista se sintió ofendido por haber recurrido a otro estilista para arreglarla el día de su concierto, a sabiendas de que él le había pedido que buscara otro.

Yann explicó que durante los meses de su vínculo laboral siempre se entregó mucho y se portó como un amigo, preocupándose por ella cuando fue operada.

Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, un día, cuando debían trabajar en los preparativos del primer concierto de La Diosa en Miami, el joven tuvo una crisis de sacrolumbagia y le escribió para avisarle e incluso le pidió a otro colega que fuera en su lugar.

La Diosa, dijo Yann, ya había buscado a otra persona, y cuando Calderín se enteró de que era un estilista identificado como Eugenio, le pidió que fuera otro y no ese, porque ya había hecho público su desacuerdo de que Eugenio quisiera trabajar con una clienta suya.

Luego de insistirle a la cantante, ella le respondió: "Tú no estás ne posición de exigir, no me gusta la forma en que me tratas ni como me hablas", algo que el estilista achacó al estrés de la primera presentación.

En palabras de Yann, La Diosa lo tildó de "poco profesional" en su trabajo, a lo que él contestó enojado por el dolor que le causaron sus palabras y opinó que en los audios que se enviaron, la cubana le espetó "cosas muy feas".

"Un día me desplazó completamente y me hizo sentir muy mal", expresó el joven, aduciendo que se sentía dolido después de dos meses trabajando para cada entrevista.

Yann Calderín ha sido uno de los artífices detrás del sorprendente cambio de look de La Diosa, por el cual ha recibido montones de halagos.

Las extensiones en verde fluorescente que comenzó a lucir hace unos meses la intérprete de “La papaya de 40 libras”, fue obra del popular estilista, que le ofreció un maquillaje espectacular y unos looks despampanantes.