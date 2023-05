Ana de Armas culmina su viaje a Cuba tras una semana de vacaciones

La actriz Ana de Armas culminó su viaje a Cuba este miércoles tras una semana de vacaciones, según informó la prensa oficialista.

Una nota de la agencia Prensa Latina asegura que la nominada al Oscar “se despidió hoy de esta capital, luego de una semana en que sus paseos y la celebración de su cumpleaños 35 aquí calentaron las redes sociales”.

La prensa oficialista saca pecho por el viaje de la actriz y califica la polémica de que no estuvo exenta su estancia como parte de ataques de “los sectores más conservadores de la emigración cubana, molestos por algo tan sencillo como que la joven quisiera compartir unos días con su gente”.

“Todo parece indicar que la protagonista de Blonde, el filme que le agenció su candidatura al Oscar 2023, hizo poco caso a las injurias lanzadas y que “a sus detractores les quedó el sabor amargo de la visita que realizara a la sede del grupo de teatro infantil La Colmenita”, agrega la nota firmada por Mario Muñoz Lozano, que reproduce los lugares comunes de la propaganda estatal cubana.

Ana de Armas llegó a Cuba el pasado miércoles junto a su novio Paul Boukadakis, y aunque sus publicaciones en Instagram han sido escasas, su amiga Claudia Muma Alvariño publicó en redes fotos y videos de su recibimiento, así como de la actriz recorriendo las calles de La Habana Vieja, disfrutando de centros gastronómicos de la capital y reencontrándose con Tahimí Alvariño.

Por su parte, el domingo la actriz celebró por todo lo alto su cumpleaños con una fiesta rodeada de seres queridos, amigos y artistas de lujo en el exclusivo restaurante El Cocinero, en La Habana.

El viaje de Ana no ha estado exento de críticas, sobre todo después de su visita a La Colmenita, compañía de teatro infantil dirigida por Carlos Alberto Cremata que en incontables ocasiones ha servido a la propaganda política de la élite gobernante, y al chef español Miguel Ángel Jiménez, creador del programa Chefarándula y muy estimado por Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Asimismo, usuarios han criticado que la actriz no se ha manifestado públicamente respecto a la crisis que se vive en Cuba, además de que no se ha visto en contextos familiares sino en lugares que el pueblo cubano normalmente no visita.