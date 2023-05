Así celebró Ana de Armas su cumpleaños en La Habana

Ana de Armas estuvo de cumpleaños este domingo, una nueva vuelta al Sol que celebró por todo lo alto en La Habana rodeada de amigos, seres queridos y artistas de lujo.

Los 35 de la estrella de Hollywood vinieron acompañados de mucha diversión, buena música y salsa de la buena .

En el restaurante El Cocinero en La Habana, Ana disfrutó a lo grande junto a sus amigas Claudia Muma y Tahimí Alvariño, María Fernanda la hija de esta última, Carlos Alberto Cremata y su familia.

Captura Instagram / María Carla Cremata

La hija menor de Cremata, María Carla publicó en sus historias de Instagram varias fotos y videos de la velada y Ana de Armas aparece bailando salsa.

Captura Instagram / María Carla Cremata

Isaac Delgado y Alain Pérez fueron dos de los anfitriones de la noche y los encargados de ponerle ritmo a la fiesta, aunque también estuvieron cantando para el público presente Carlos Varela y David Torrens.

Captura Instagram / María Carla Cremata

Marlon Pijúan, el actor de “Vivir del Cuento”, Denys Alejandro Ramos Antúnez y Claudia Valdés, quien al parecer viajó por estos días a Cuba, también aparecen en las imágenes.

Captura Instagram / María Carla Cremata

Ana de Armas llegó a Cuba el pasado miércoles junto a su novio Paul Boukadakis, y aunque sus publicaciones en Instagram han sido escasas, su amiga Claudia Muma publicó en redes fotos y videos de su recibimiento, recorriendo las calles de La Habana Vieja, disfrutando de centros gastronómicos de la capital y de su reencuentro con Tahimí Alvariño.

El viaje de Ana no ha estado exento de críticas, sobre todo después de su visita a La Colmenita de Cuba, compañía de teatro infantil dirigida por Carlos Alberto Cremata que en incontables ocasiones ha servido a la propaganda política de la élite gobernante, y al chef español Miguel Ángel Jiménez, creador del programa Chefarándula y muy estimado por Lis Cuesta.

la estancia de la actriz ha sido muy cuestionado en las redes sociales sobre todo porque no se ha manifestado públicamente respecto a la difícil situación que se vive en Cuba, además de que no se ha visto en contextos familiares sino en lugares que el cubano normalmente no visita cuando va a la isla de vacaciones.