Anuel AA sorprende al dedicar su nuevo tema a Karol G

El cantante puertoriqueño Anuel AA sorprendió este viernes al anunciar en Instagram su nuevo tema con DJ Luian y Mambo Kingz, "Mejor que yo", con dedicatoria incluida a su ex Karol G a quien ha etiquetado.

El videoclip, a las 12 horas de haber sido compartido en el canal en Youtube de Anuel, roza los tres millones de reproducciones y es número cinco en tendencias de música.

El tema está dando mucho de qué hablar por el alto contenido sexual de su letra subida de tono así como por las indirectas que lanza a Feid, cantante colombiano nueva pareja de la Bichota .

En Instagram el post de Anuel ha desatado la locura, como podía esperarse de la mención a su ex: a 13 horas de publicado rebasa los 3,8 millones de likes y más de 560 mil comentarios.

Las reacciones en contra y a favor del artista no se han hecho esperar. El propio DJ Luian fundador de la compañía Hear This Music le escribió: "Qué haces?", a lo que otros seguidores contestaron: "Lo que tenía que hacer," o "si Las otras facturan con indirectas que Anuel lo haga con Nombre y Apellido!! La Fucking Bestia!!!” (en clara alusión a "Mamiii" de Karol G y Becky G, o "TQG" de la primera con Shakira, llenos de indirectas al boricua).

Otros, en cambio, critican que el cantante ventile sus intimidades considerando la canción una falta de respeto a su ex, a los padres de ésta, además de tildar la letra de vulgar.

“Cuando él te la mama, te acuerdas de mí. La lengua no le trabaja como yo te hacía venir. Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gángster como yo encima de ti. Dime si te aprieta bien las nalga. Si mientras te lo mete, te lambe la cara. Si te habla tan sucio que hizo que tú squirteara. Dime si hizo que temblara y que la cama la mojara”, reza la letra.

En la canción el rapero le dice a La Bichota que la echa de menos y refiere detalles de los encuentros sexuales que mantuvieron durante su relación, mientras duda de la posibilidad de que la nueva pareja de la cantante pueda satisfacerla como él lo hizo.“Desde hace tiempo que no nos comemo' ya tienes novio, te echo de meno'. Él no te entiende como yo te entiendo. Y ni te lo mete como yo te lo meto”

Con este tema se confirma que Anuel no ha superado su ruptura con la colombiana a quien ha hecho alusión en presentaciones anteriores como cuando llamó bebesitas y bichotas a las fans o cuando cambió en pleno show la letra la canción “Más rica que ayer” y en lugar de decir “¿Será que el novio la dejó?” lo sustituyó por “¿Será que Feid la dejó?

Karol G y Anuel estuvieron juntos desde agosto de 2018 hasta abril de 2021. El cantante le pidió ese mismo año en pleno show que volviera con él. A finales de 2022, comenzaron los rumores de que ella mantenía un romance con el cantante, compositor y productor musical colombiano Feid a quien dedicó "Tus gafitas" del disco Mañana Será Bonito. Esta relación se confirmó luego de que los jóvenes fueran captados cuando embarcaban juntos en un avión privado en Medellín, Colombia.