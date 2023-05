William Levy: "En Cuba puedes trabajar todo lo que quieras, que no vas a conseguir nada"

El actor cubano William Levi aseguró que en su país la gente no puede conseguir nada, aunque tenga trabajo.

En entrevista con el diario digital español Voxpópuli, Levy afirmó que ya no tiene familia en Cuba, así que es poco probable que vuelva.

"Yo fui tres veces para ver a mi familia, pero mi familia ya no está allí, están todos fuera, así que nada me ata… Por ahora, no voy", subrayó.

El histrión protagoniza y produce la serie Montecristo, actualmente la más vista en las plataformas Vix+ y Movistar Plus+, un éxito que agradece a todo su público.

Afirmó que no tiene ego de ningún tipo, y que el que tenía, murió durante los 15 años que vivió en Cuba.

"Soy una persona que creció sin nada y para mí tener una oportunidad mejor que alguien más no me hace mejor que alguien más, me hace quizá más trabajador, me esforcé un poquito más…", subrayó.

Según Levy, haber vivido ese tiempo en Cuba ha marcado su existencia, al punto de que le ha hecho ser "más agradecido en la vida" y disfrutar de esta "al máximo".

El actor valora positivamente las posibilidades que surgen para el que emigra de la Isla: "Fuera de Cuba todos tenemos las mismas oportunidades, solo hay que esforzarse para alcanzarlas. En Cuba, no es así; en Cuba ya puedes trabajar todo lo que quieras, pero no vas a conseguir nada en la vida".

"Nada me hace mejor que nadie –prosiguió–; tú luchas y haces hasta donde quieres. No soy mejor que nadie, ni mi estatus, ni la vida, ni dinero… Uno tiene que tener decencia y nobleza en el corazón y no limitarse a nada".

Sobre su paso a Hollywood con Montecristo, el actor señaló que es gratificante haber logrado su propósito.

"Llegué, trabajé, formé parte de proyectos muy increíbles e importantes. Lo hice cuando quise hacerlo. Me da mucha satisfacción hacer las cosas cuando yo decido hacerlas, no cuando alguien me dice que debo hacerlas", dijo.

En tal sentido, resaltó el valor de tomar riesgos. "Cuando yo decidí producir, lo hice. En la vida tienes que arriesgarte y tomar el timón de tu barco, y no importa lo que pase. Mientras navegues, estamos bien. Disfruta del viaje y de las estrellas", expresó.

En abril, el actor recordó que tuvo una infancia fue muy linda, a pesar de la escasez en que vivía.

"No teníamos nada. Vivíamos bajo la dirección de un gobierno que nos daba de comer lo que quería. Las raciones eran un pan por persona al día, y un cuarto de pollo por persona al mes", confesó.

Levy consideró que no había "nada peor que vivir donde te quiten la libertad".

"Lo que yo pasé en Cuba… Es imposible pasar por algo tan fuerte otra vez, salvo la pérdida de un ser querido. Pero, por otra parte, no hay nada que pueda ser peor que vivir en un lugar donde te quiten la libertad", señaló.