William Levy sobre Cuba: "No hay nada peor que vivir donde te quiten la libertad"

El estreno de la serie "Montecristo" tiene a su protagonista, el actor y modelo cubano William Levy, sumido en un rally de entrevistas y apariciones en platós de televisión españoles, como parte de la promoción.

Entrevistado el martes 18 de abril en el programa radial de La Ventana, de la Cadena SER, Levy reconoció que generalmente mantiene una actitud positiva en la vida gracias a las malas experiencias vividas en su país de origen.

“Yo tengo un trauma tan fuerte con Cuba, que la verdad que eso te marca de una forma positiva. Yo me voy con 15 años de Cuba y eso me marcó de una forma positiva. Yo siempre lo he visto todo positivo”, aseguró el actor ante los micrófonos del programa que conduce el prestigioso periodista español Carles Francino.

Para Levy, los recuerdos que tiene de Cuba son una constante en su vida. Las carencias que tuvo en su infancia lo hacen ahora aprovechar y disfrutar al máximo todo a su alrededor, como reconocía en noviembre de 2022 en una entrevista para la revista GQ.

“Mi infancia fue muy linda, a pesar de que no teníamos nada. Vivíamos bajo la dirección de un gobierno que nos daba de comer lo que quería. Las raciones eran un pan por persona al día, y un cuarto de pollo por persona al mes”, confesó entonces el artista.

Entrevistado para La Ventana, Levy insistió en el matiz doloroso de sus recuerdos y consideró que no había “nada peor que vivir donde te quiten la libertad”.

“Lo que yo pasé en Cuba… Es imposible pasar por algo tan fuerte otra vez, salvo la pérdida de un ser querido. Pero, por otra parte, no hay nada que pueda ser peor que vivir en un lugar donde te quiten la libertad”, afirmó el actor de 42 años.

En mayo de 2022, ante las cámaras de El Hormiguero, un popular programa español de televisión emitido por Antena 3, el el protagonista de “Café con aroma de mujer” manifestó una idea parecida. "En Cuba vives muchas carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad, que te quiten el regalo que Dios te da que es la libertad", contó el actor.

Estrenada su última producción a través de la plataforma streaming Vix+, el cubano que interpreta a Alejandro Montecristo reconoció que no mantiene ninguna relación con la Isla, salvo por ser su tierra natal.

“Ninguna, cero, nada. No tengo nada que ver con ‘eso’. Amo a Cuba porque es mi tierra, pero no tengo ningún tipo de relación”, dijo el actor nacido el 29 de agosto de 1980 en La Habana.

Inmerso en los últimos días en la promoción de la serie y contando algunos detalles de la historia y su proceso de filmación, el actor reconoció a la revista People en Español que el parecido que lograron en el set con la isla lo emocionó muchísimo.

Cuando vio las locaciones de Montecristo que recrean las escenas de Cuba (grabadas en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias) Levy se emocionó muchísimo. “Me transportó a Cuba. Las lágrimas se me salieron en el set porque no pude evitarlo. Esas son las cosas que si a mí me logra emocionar algo que yo viví, espero que a la gente le emocione también”.

Levy es uno de los cubanos que alzó la voz para pronunciarse sobre las históricas protestas del 11J en Cub. "Tengo el corazón destrozado viendo cómo matan a mis hermanos. Este régimen es terrible, tengo demasiada rabia, dolor, impotencia. Y no sé qué hacer. Quiero irme a Cuba, quiero marchar con ellos", dijo el actor en un programa de la cadena Telemundo días después de unas manifestaciones que marcaron un hito en la sociedad civil cubana independiente.