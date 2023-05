La Diosa resume en una foto su mayor bendición

La Diosa no está pasando por un buen momento luego de cancelar su concierto en New Jersey; sin embargo, en medio de las decepciones no hay nada como refugiarse en sus seres queridos y saber que siempre estarán allí para ella en las buenas y en las malas.

La intérprete de “Por debajo del agua” publicó en Facebook una foto que resume la mayor alegría de su vida: la familia.

“Mi bendición en esta foto”, fue lo único que escribió la cantante junto a la instantánea en la que aparece con su esposo Rey El Mago y sus dos hijos Axel y Reychel.

La foto no podía ser más linda, pues La Diosa y la más pequeña de la casa lucen vestidos a juego en color rosa pálido con vuelos que terminan en una cola larga, mientras los dos caballeros iban de traje y muy elegantes.

En Facebook La Diosa cambió su foto de perfil e incluyó una en la que aparece junto a Axel, este besando la frente de su mamá en un gesto de cariño total.

“Un hombre ya mi bebé”, comentó la cantante, y es que Axel ha crecido muchísimo y ya es todo un jovencito.

Las instantáneas son resultado de la sesión fotográfica que compartió hace algunos días, sin lugar a dudas un bonito recuerdo de este momento de sus vidas.

Tras la llegada a Miami de la familia muchos han sido los cambios y retos sobre todo para la cantante pero siempre ha contado con el apoyo de los suyos.

Rey El Mago es de los que ha salido en su defensa incluso en las redes sociales cuando ha recibido ataques y críticas.

Durante su primer concierto en el Watsco Center también subió al escenario para compartir un momento con ella, y sus hijos allí estuvieron emocionados al ver a su mamá cantando y disfrutando al máximo su presentación.