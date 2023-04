Hijos de La Diosa emocionados al ver a su mamá en el escenario de su primer concierto en Miami

El primer concierto de La Diosa en Miami fue sin dudas un gran momento en su vida pero también en la de su familia; allí en primera fila, orgullosos a más no poder, estaban sus hijos.

Axel y su hermanita Reychel esperaban, al igual que miles de personas, que la cantante apareciera en el escenario y cuando finalmente la vieron el mayor vitoreaba a su madre como el más grande los fanáticos.

La más pequeña de la casa, en brazos de su hermano, no podía aguantar las lágrimas, pero eran de pura felicidad, su mamá lucía espectacular y estaba dando un gran show.

"No les voy a mentir, tuve mucho miedo de no llenar el Watsco, de que no vinieran", dijo la cantante durante su presentación, y al escuchar los aplausos del público no pudo contener las lágrimas y se arrodilló en el escenario para agradecer a todos los presentes.

En ese momento Axel miraba emocionado a su mamá como si conociera de sobra cada uno de los miedos que la invadieron en los últimos meses.

Pero no todo fueron lágrimas, también hubo alegría y mucha; Axel cantó a coro las canciones de su mamá y hasta el último tema estuvo frente al escenario viendo como La Diosa interpretaba "Yo viviré" de Celia Cruz para cerrar su concierto.