Expelotero Alexei Bell: Mi hijo puede convertirse en un jugador cinco herramientas

En mi memoria guardo con mucho agrado el reportaje que realicé en la casa de nuestro entrevistado de hoy, el jardinero santiaguero Alexei Bell, en 2008, previo a los Juegos Olímpicos de Beijing.

Una muy linda familia integrada por su esposa Yanet y el pequeño Albert, que por aquel tiempo estaba en el círculo infantil. Ahora ese no tan pequeño Albert es una de las atracciones de este diálogo.

Bell jugó en 14 Series Nacionales, con saldo de 158 jonrones, 697 impulsadas y average ofensivo de 320.

Alexei Bell / Cortesía CiberCuba

Hace años estás ausente de la pelota cubana. En estos momentos, ¿qué haces, dónde radicas?

En estos momentos estoy haciendo la función de coach. Soy entrenador de mi Academia Texas Rangers, cuyo nombre se debe al equipo de la MLB, que me dio la oportunidad de jugar en una organización de grandes ligas en los años 2016 y 2017. Desde que llegué a este gran país radico en Miami con mi esposa Yanet y mi hijo Albert.

Alexei sé que jugaste en los Capitales de Québec y, como ha ocurrido con muchos, no cumplieron contigo al dejarte fuera del equipo CUBA a los Panamericanos de Toronto 2015; ahí tomaste la decisión de seguir un nuevo sendero junto a tu esposa e hijo.

Sí, lo de obviarme cuando Toronto me decidió. Aún recuerdo que fui a jugar con los Capitales de Québec de la liga canadiense-americana, en contrato gestionado por la Federación Cubana de Béisbol.

Allí, como cuarto bate, participé en 59 desafíos, en los que promedié 317 con 23 empujadas. Me dijeron que tenía prácticamente asegurada mi presencia en los Juegos Panamericanos y… ¡¡¡no fue así!!!

Sin ninguna explicación quedé fuera del CUBA. Yo sentía hacía tiempo que no era lo mismo. Muchas cosas en contra de mi persona y mi carrera deportiva. Fue entonces que pedí la baja del contrato en Canadá y también la de mi muy amado equipo Santiago. ¡Aquello me golpeó mucho! pero había que actuar: decidí tomar a mi familia y emprender un nuevo camino.

Alexei Bell con el equipo Cuba / Cortesía CiberCuba

Y en ese cambio influyó mucho también que querías un futuro mejor para tu niño.

Claro que sí. Él es una de las cosas más grandes que Dios me ha dado. Te puedo asegurar que es una experiencia única convivir con mi hijo y guiarlo como padre. Albert cumplió 16 años el 14 de febrero; se desempeña bien en los tres jardines con buen desplazamiento.

Excelente fildeador, tiene buen brazo con tiros certeros. Últimamente, está buscando desarrollarse en la segunda base con la ayuda de Antonio Pacheco, el Capitán de Capitanes. Sabes que la versatilidad es muy recomendable para poder jugar en la Gran Carpa.

En el torneo 15-16 de su escuela, la de donde saliera José Fernández, el estelar pitcher que falleció muy joven hace unos años, Albert concluyó como líder de los bateadores: 452, impulsadas: 29 y jonrones: 3. O sea, se adueñó de la triple corona y sólo está en su segundo año.

¿Lo ves como un potencial cinco herramientas?

Pues sí ¿para qué voy a negártelo? En el bateo lo veo super bien para la edad que tiene, ya que hace los ajustes dependiendo de los lanzadores y conteos a la hora de batear y eso que, en ocasiones, tiene que enfrentar a lanzadores de 18 años en la liga high school.

Lo veo como un bateador de contacto y fuerza a la vez y posee habilidades a la hora de correr las bases amén, como ya te dije, de poseer un brazo como el de su padre. O sea, puede convertirse en un jugador 5 herramientas.

Y ¿qué me dice Albert Bell de su vida actual, lo que representa ser entrenado y educado por su papá y teniendo en Antonio Pacheco a otro pilar en su vida profesional?

Me siento muy bien entrenando con mi papá. Él me ha enseñado todo lo que sé; día a día me ayuda a fortalecerme. Además de mi papá, mi ídolo en la pelota cubana es el Capitán Antonio Pacheco, imagínate lo que significa recibir consejos de él directamente.

Según tú ¿cuál es tu principal característica?

Mi principal característica es hacer mi trabajo en la posición que me pongan a jugar. Pegarle a la pelota ante cualquier pitcher que enfrente.

¿Cómo ves tu futuro?

Realmente lo veo muy bien, mientras siga esforzándome y entrenando duro. No resulta fácil alcanzar un sueño pero si te lo propones, lo logras.

Además de tu papá ¿cuáles son tus ídolos, tanto de la pelota cubana como de la MLB?

Como te dije, en la cubana, Antonio Pacheco y en la MLB, Ronald Acuña Jr.

Quisiera que pudieran ver el rostro de orgullo de mi querido Alexei Bell a través de nuestra videollamada, que realiza desde el estadio donde Albert da batazos a diestra y siniestra.

Me siento super agradecido con Dios, quien lo ayuda en su desarrollo en el béisbol y como ser humano. Su madre y yo lo preparamos bien psicológicamente para enfrentarse a la vida. Actualmente él juega en la escuela y con la academia Texas Rangers.

En 2022 fue el novato del año y en la presente temporada ocupa los lugares de tercer y cuarto bates en el line up y lidera varios departamentos: jonrones, carreras impulsadas, hits, dobles y slugging. Estos resultados pertenecen al primer equipo de la escuela, que en total tiene tres.

Bell ¿qué te parece la actuación de los ya no pocos cubanos que animan la MLB?

¡Me apasiona! sigo mucho la MLB y a todos los cubanos que están jugando. Super contento por los resultados que tienen en cada juego. Si tuviéramos el sistema de los otros países serían muchos más los cubanos firmados.

En mi caso puedo decirte que, a lo mejor, si hubiese llegado en los años que estaba en óptima forma deportiva, mucho más joven de lo que llegué, quizás estuviera jugado todavía.

Estoy agradecido con Dios y con las personas que me ayudaron a estar en este país con mi familia. Le deseo todos los éxitos a los muchachos que tratan de llegar a la Gran Carpa. En los últimos años están saliendo figuras muy jóvenes del país, incluso, sin llegar a jugar la Serie Nacional; todos buscan un futuro mejor.

Creo que si no buscan una opción favorable, la Serie Nacional y los otros eventos no van a tener lucidez. Dándoles mejores condiciones a todos los atletas pudiera mejorar.

No pierdo la esperanza de que el pueblo de Cuba mejore económicamente y de esa forma, el deporte en sentido general también puede mejorar.

¡Ay querido Bell! Creo que estamos muy lejos de eso.