Padre de manifestantes detenidos en Caimanera: "Creo que hasta presos van a ir"

Alfredo Álvarez Pozo, padre de dos jóvenes cubanos detenidos por las protestas en Caimanera, teme que el régimen deje a sus hijos encarcelados y que él mismo no tiene "nada qué llevarles" a la prisión.

"Ahora mismo no tengo nada que llevarles, y estoy preparando una jabita a ver si les llevo ropa porque creo que hasta presos van a ir", dijo en declaraciones al portal de noticias Cubanet.

Daniel y Rody Álvarez González fueron detenidos tras las protestas que sacudieron la localidad de Caimanera, en Guantánamo, el pasado sábado.

Álvarez Pozo relató que la población se lanzó a las calles porque no tienen nada qué comer. Ese día estaba buscando comida porque "no hay nada todavía que comer en esta casa", y cuando regresaba de sus gestiones vio "la molotera".

"Me dio miedo decirles que entraran porque la gente estaba agresiva porque no aguantaban más, decían coj... que hay hambre, qué pin... pasa, que hace tres días aquí no se come ni pin..., no entran mandados, nada más que dos libritas de arroz", afirmó.

Señaló que "luego llegaron los boinas rojas y en lugar de analizar las cosas fueron con palos pa'arriba de ellos".

La población local dice que hay lesionados, pero Álvarez Pozo no sabe cuántos. La policía "dice que están bien pero por qué no los sueltan, yo no sé dónde los tienen", reclamó.

Desesperado, el padre confesó: "No sé qué voy a hacer, porque ahora mismo no tengo nada qué llevarles, ni qué cocinar ni nada".

El régimen arrestó a cinco jóvenes guantanameros tras la manifestación pacífica del pasado sábado en Caimanera, municipio limítrofe con la Base Naval de Guantánamo, donde cientos de cubanos salieron a las calles a protestar por la escasez y los apagones, y a viva voz gritaron "Libertad" frente a las sedes del gobierno y el partido.

Este domingo, varios familiares denunciaron la brutal represión a que fueron sometidos y exigieron su liberación.

"Estoy desesperada, me lo tienen desaparecido, al mayor, a Luis Miguel. Me le metieron una patada en la cabeza. No sé si mi hijo está vivo o muerto. Su hermano salió a cuidarlo y le dieron golpes por donde quiera. A mi hija le entraron a galletas", denunció Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, otros dos de los arrestados.

La protesta fue violentamente reprimida por efectivos de Brigadas Especiales del Ministerio del Interior (MININT) y el gobierno cortó la conexión a internet en todo el territorio nacional.

El régimen anunció que llevará a juicio a los manifestantes porque "hechos de esta índole que atentan contra la paz social no quedarán impunes".