Guiño de Yailin a Karol G alborota las redes: "Ni Shakira se atrevió a tanto"

Las redes arden con la última publicación en Instagram de Yailin La Más Viral, clara (in)directa a Karol G.

Junto a una foto donde derrocha sensualidad tomada desde el estudio de grabación, la dominicana escribió "Mañana será bonito", título del último disco de estudio de la colombiana y de su nueva gira homónima, que arranca el próximo 11 de agosto en Las Vegas.

Los comentarios no se hicieron esperar y entre los miles de mensajes que le dejaron a la chivirika están los de quienes se han quedado sorprendidos de esta alusión directa a la expareja de Anuel, quienes fantasean con que esto pueda ser el primer paso a una colaboración entre ambas cantantes, quienes creen que deben dejar en paz de una vez a la Bichota y pasar página -como ha hecho ella- o quienes están seguros de que todo es estrategia para generar polémica y facturar.

"Bueno y estos por qué andan atrás de Karol G, ya no me está gustando eh comportarse por favor"; "Ni Shakira se atrevió a tanto"; "Ni en la rosa de Guadalupe se vio tanto drama compa"; "Esto ya no es facturación es atracción"; "Lo que sea por llamar la atención ya que ya no le paran bolas, ay no"; "Ahora la Chivirica amiga de la Bichota y así terminará este cuento en una colaboración y ese será el golpe para Anuel"; "Ay mija tú obsesionada con Karol y el Anuel comiéndose a la Melissa, deja de colgarte de la fama de KG, ridícula"; "Yailin se unió a la facturación "; "Qué hizo Karol pa' merecer esto" son algunos de los más de 50 mil comentarios que han venido tras el post, que rebasa los 500 mil likes a tan solo seis horas de compartido.

Mientras todos hablan del nuevo capítulo de este eterno culebrón; Karol G, a quien deben pitarle los oídos de tantas indirectas y alusiones, sigue al margen de todo lo que no sea su carrera o su crecimiento y por única reacción en sus redes tras el post de Yailin colgó en las stories de su cuenta en Instagram un corto vídeo de un ferrari rojo.

Karol G presume de Ferrari tras mensaje de Yailin

Un día antes fue Anuel quien acaparó el interés mediático al besar en pleno concierto de su Legends Never Die Tour un cojín con una foto en bikini de Karol G.