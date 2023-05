Régimen prepara juicio contra manifestantes de Caimanera la próxima semana

Detenidos durante las protestas de Caimanera Foto © Redes sociales

Los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, junto a los también hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, y Yandris Pelier Matos podrían comparecer ante el juez en la próxima semana por su participación en las protestas desatadas el pasado 6 de mayo en Caimanera.

Se trata de los cinco manifestantes que fueron detenidos tras el estallido que se vivió en la tarde noche del sábado pasado en ese municipio guantanamero. Según un reporte de CubaNet, a los jóvenes se les acusa por el presunto delito de “desorden público”, con número de Expediente de Fase Preparatoria 227-23.

Detenidos violentamente por uniformados del Ministerio del Interior cubano (MININT), los cinco caimanerenses están siendo investigados por la Seguridad del Estado, por su participación en una protesta en la que cientos de vecinos se lanzaron a las calles a reclamar “libertad” y atención de las autoridades a la escasez de alimentos y la crisis de los servicios públicos de salud.

“Coralia, la madre de Yandris Pelier Matos, me dijo que su hijo tenía una herida en la frente con puntos producto de la golpiza que le dieron los boinas negras. Victoria Martínez, madre de Felipe y Luis Miguel, me dijo que sus hijos no tenían moretones visibles pese a que la golpiza que le dieron fue igualmente brutal”, aseguró al citado medio el reportero de Palenque Visión y residente en esa localidad, Yeris Curbelo Aguilera.

El activista y periodista independiente, citado por la Seguridad del Estado para una “entrevista” por haber entrevistado a los familiares de los manifestantes detenidos, indicó que además de los supuestos “desórdenes públicos”, a los jóvenes se les podría incluir “algún otro delito” para la vista, fijada para el martes próximo.

Los cinco jóvenes se encuentran bajo arresto en el Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado de Caimanera, un centro de detenciones conocido como “Operaciones”. Según Curbelo Aguilera, hasta allí se desplazaron este jueves sus familiares, quienes pudieron verlos físicamente en una visita que duró menos de 10 minutos en cada caso.

Los oficiales que instruyen la acusación contra unos jóvenes que se manifestaron de forma pacífica, como se ha podido ver en los videos de las protestas, indicaron a los familiares que debían buscar abogado defensor.

“Este instructor, Dailovi Torres Guilarte, les dijo también que era probable que la sanción para Felipe Correa Martínez y Yandris Pelier Matos fuera domiciliaria; el resto de los detenidos serán enviados a la cárcel”, relató el reportero de Palenque Visión.

Llama la atención que Torres Guilarte emita con toda seguridad una opinión que, en principio, debería determinarla el juez en forma de sentencia tras un juicio justo y transparente. Sin embargo, estas condiciones brillan por su ausencia en los juzgados donde el régimen busca castigar de forma ejemplarizante a los cubanos que se atreven a protestar públicamente.

Asimismo, el instructor comunicó a los familiares que “lo que afecta y agrava la situación de los manifestantes no es tanto la protesta como el lugar donde hicieron la protesta”. Según explicó Curbelo Aguilera, “Caimanera colinda con la Base Militar de Estados Unidos y la Seguridad del Estado teme que una protesta de este tipo provoque una intervención militar”.

“De ahí la gravedad que les expuso el Instructor a las familias”, precisó el activista, explicando que, por su ubicación geográfica, Caimanera posee un estatus de “municipio especial”, y está sometida a un férreo control por parte del MININT, llegando incluso a requerirse de un permiso especial para entrar a la localidad.

El sábado pasado, una multitudinaria protesta se registró en Caimanera cuando decenas de personas se lanzaron a las calles con gritos de “Libertad”, recorriendo las calles de la localidad en protesta por la escasez y los apagones.

Cuando todavía no habían transcurrido 24 horas del estallido, medios independientes y organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron la desaparición forzada de cinco de los manifestantes y el apagón digital que dejó sin Internet a todo el país durante más de una hora.

Por su parte, el régimen cubano anunció que llevaría a juicio a los manifestantes detenidos. En un comunicado, la presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Caimanera, Saimara Llamaré Galano, afirmó que “hechos de esta índole que atentan contra la paz social no quedarán impunes y los infractores serán presentados ante los órganos judiciales con todas las garantías constitucionales y respeto de sus derechos”.

Con la misma rapidez, artistas y activistas cubanos salieron a las redes sociales a mostrar en un primer momento su solidaridad con el pueblo de Caimanera y para reclamar luego la liberación de los detenidos y el cese de la represión.

Mientras el régimen cubano culpaba a tres supuestos borrachos de la multitudinaria protesta, la sociedad civil cubana se movilizó en torno a los reclamos expresados por la población de Caimanera y denunció la represión y la arbitraria detención de los manifestantes. Amnistía Internacional, por su parte, exigió la liberación de los cinco jóvenes en sus redes sociales.