Encuentran a madre cubana reportada como desaparecida en Artemisa

Familiares de la cubana Madelín Cotilla, quien estaba reportada como desaparecida en Artemisa, anunciaron que está viva y que se encuentra bien.

"Por favor, todas aquellas personas que se preocuparon por mi mamá, ya gracias a Dios nos llamó, está bien. Les agradezco de corazón por todo lo que han hecho", dijo en su muro de Facebook una de sus hijas, Adianet Ferrera.

Captura de Facebook / Adianet Ferrera

Numerosas personas se alegraron de la buena noticia, y especialmente de que haya aparecido este domingo, Día de las Madres.

Ferrera no dio ningún detalle sobre dónde estuvo su madre toda la semana, ni de su estado actual.

Hace apenas 24 horas, el sábado por la tarde, la joven compartía un mensaje en el que suplicaba ayuda para encontrar a su progenitora, que llevaba ya seis días desaparecida.

"Necesito que me ayuden, que la publiquen, ayúdenme por favor, su nombre es Madelín Cotilla", rogó.

Captura de Facebook / Adianet Ferrera

La mujer fue reportada como desaparecida el sábado 6 de mayo en Artemisa, cuando se dirigía a la casa de su esposo en el Mariel.

Según explicó Adianet entonces, la familia estaba "como loca" y aunque denunciaron el caso a las autoridades, no habían obtenido ninguna información relevante.

"Mi mamá lleva seis días que no sabemos nada de ella. Salió el sábado a las 7:00 de la mañana de casa de mi hermana e iba para la de su marido que vive en el Mariel, y le dijo que había llegado. Luego no llamó más. Su teléfono está apagado desde el lunes y no sabemos nada", relató en otro post que subió a Facebook.

En casos como este, cuando la desaparecida es hallada con vida y la familia no da detalles, las plataformas feministas piden comprensión a los que compartieron la información con la intención de ayudar, y recomienda que se trabaje en las causas de la desaparición, con ayuda especializada.

Cada vez con más frecuencia los cubanos usan las redes sociales para denunciar casos de personas en paradero desconocido, fundamentalmente ancianos, mujeres, niños y personas con alguna discapacidad mental.

El viernes pasado, la joven Débora Hernández, que fue reportada como desaparecida a inicios de mayo, apareció en La Habana, en casa de una amiga.

"Buena noticia, ya apareció Débora, la hija del amigo Eduardo Hernández Pelegrino. Gracias a todos por su preocupación y atenciones", posteó en Facebook Luis Ernesto González.

El pasado 9 de mayo, el padre de la joven de 20 años denunció que su hija llevaba varios días desaparecida, y solicitaba cualquier información de su paradero.

"Salió de la casa de su amiguita y no ha vuelto a su hogar", dijo entonces.