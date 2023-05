Cartón de huevos alcanza los 1600 pesos en el mercado informal en Mayabeque

Un cubano denunció que en medio de la inflación que golpea a la población el precio de un cartón de huevos en el mercado negro ya alcanza los 1600 pesos en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque.

“De verdad que no quisiera hacer este tipo de publicaciones, pero se me va de las manos, 1600 pesos vale un cartón de huevos en Güines. Señores, esto es la mitad del salario de cualquier trabajador. La comida no es un lujo, es algo que es necesario para vivir. Como suelo decir, ¡¡¡ya Cuba murió !!!”, comentó el joven Rafael Gómez Acevedo.

Su publicación ha sido comentada por internautas que lamentan la situación de carencia y escasez que padece el pueblo cubano de a pie.

“Triste realidad. Para todos los que vivimos de un salario. Es imposible vivir en estas condiciones... No estamos hablando de lujos. estamos hablando de alimentos y de vida saludable. muy triste de verdad”, comentó una usuaria.

“Ya lo dijiste de un trabajador, q me dices de los jubilados q ganan 1500 $”, se pregunta otra cubana.

A pesar de ser considerada la proteína más barata que existe, el huevo escasea cada vez más en Cuba, debido a la imposibilidad de la industria nacional de producir pienso para dar de comer a las gallinas, motivo por el cual ha pasado a convertirse en un producto altamente codiciado y carísimo.

A mediados de abril, el influencer Yoandi Montiel Hernández, mejor conocido como El Gato de Cuba, quien fue liberado a comienzos de mes tras permanecer casi dos años en prisión por motivos políticos, quedó escandalizado por el alto precio que alcanza el huevo en el mercado negro.

“Oye, atiende pa' acá, el huevo...el huevo...vale 100 pesos, o sea, que el cartón vale 3 mil. Mira, aquí las gallinas sí son las de los huevos de oro”, comentó el expreso político con su gracia habitual en un breve video difundido en Facebook.

A finales del pasado año, por su parte, la prensa oficialista cubana admitía que un cartón de huevos costaba por encima de 1,200 pesos.

Según reveló el diario local ¡Ahora!, el costo de los alimentos en esa provincia ha llegado a cifras exorbitantes. Además del elevado precio de un “file” de huevos, el periódico precisó que una bolsa de leche en polvo cuesta 600 CUP, y el litro de aceite, 700 y más.