El Gato de Cuba: El huevo vale 100 pesos, aquí las gallinas sí son las de los huevos de oro

Yoandi Montiel Hernández, mejor conocido como El Gato de Cuba, quien fue liberado a comienzos de mes tras permanecer casi dos años en prisión por motivos políticos, ha quedado escandalizado por el alto precio que alcanza por estos días el huevo en el mercado negro.

"Oye, atiende pa' acá, el huevo...el huevo...vale 100 pesos, o sea, que el cartón vale 3 mil. Mira, aquí las gallinas sí son las de los huevos de oro", comentó el ex preso político con su gracia habitual en un breve video difundido en Facebook.

"Esto está apretao", concluyó Yoandi Montiel.

Su breve declaración cuenta con más de 7 mil reacciones y 600 comentarios, muchos de ellos felicitándolo por su regreso a las redes sociales y recomendándole que se cuide.

“Lluvias de bendiciones Gato, se te extrañaba. Ahora tienes que cuidarte mucho”; "Verdad que tú si suenas”; “Saludos, me alegro mucho de que estés libre, se te extrañaba un montón", escribieron algunos comentaristas.

Tampoco faltaron quienes le sugirieron que abandone el país cuanto antes, porque aquello no da más.

El Gato de Cuba salió de forma definitiva de prisión el pasado 5 de abril tras permanecer casi dos años encarcelado por el régimen.

“Esa gente se pensó que me iban apagar, pero no me apagaron. No me apagaron”, dijo en una transmisión en directo a través de Facebook en la que reiteró varias veces que sigue siendo el mismo y que va a seguir diciendo la verdad, aunque admitió que la estancia en la cárcel fue dura.

El Gato de Cuba fue arrestado en abril de 2021 acusado de "desacato" por criticar al régimen cubano en videos publicados en internet, muchos de ellos salpicados de humor y burla. El régimen le impuso una condena de privación de libertad que cumplió íntegramente.

Es una realidad que durante la estancia en prisión de El Gato de Cuba la situación alimentaria y económica del país empeoró todavía más, todo ello en un contexto de marcada inflación.

A pesar de ser considerada la proteína más barata que existe, el huevo escasea cada vez más en Cuba, debido a la imposibilidad de la industria nacional de producir pienso para dar de comer a las gallinas, motivo por el cual ha pasado a convertirse en un producto altamente codiciado y carísimo.

En enero, el portal oficialista Cubadebate compartió un artículo sobre la escasez de huevos en Estados Unidos que suscitó indignación, pues tal noticia llegó en medio de una grave escasez de alimentos en Cuba, donde la cuota normada de huevos se reduce cada vez más y los precios en el mercado negro suben a niveles inimaginables

"Ah, mira tú, en Cuba no tenemos ese problema. Este mes de enero tuvimos el privilegio de tener garantizados ¡5 huevos! por consumidor mediante la libreta de abastecimiento. ¡Sufran, yanquis!", ironizó un internauta entonces.