El Gato de Cuba sale de forma definitiva de la cárcel: "No me cambiaron"

Yoandi Montiel Hernández, mejor conocido como El Gato de Cuba, salió de forma definitiva de prisión este miércoles tras permanecer casi dos años encarcelado por el régimen.

“Esa gente se pensó que me iban apagar, pero no me apagaron. No me apagaron”, dijo tras su salida.

En una transmisión en directo a través de Facebook, el ex preso político reiteró varias veces que no lo cambiaron, que sigue siendo el mismo y que va a seguir diciendo la verdad, aunque admitió que la estancia en la cárcel fue dura.

“Voy a hablar con todo el mundo, voy a decir todo, no me cambiaron, es el mismo Gato. Al Gato no lo cambió nadie. Salí siendo el mismo. La verdad se dice, la verdad se sigue diciendo y no pasa nada por decir la verdad. Yo no he incumplido nada”, aseguró.

“No me dieron una libertad condicional, no me dieron una rebaja de dos meses de esas que tienen que dar, nada”, se quejó Montiel Hernández en relación con el trato recibido por las autoridades en su caso.

El Gato, que expresó de forma enfática su agradecimiento a todos los que han seguido de cerca su estancia en la cárcel, se refirió en particular a alguien que en días recientes manifestó que le habían apagado el llamativo color azul de sus ojos.

“Verdad que sí, me los apagaron en dos cornetas [años], porque hay que ver como estaba la jugada. A cualquiera se los apagan, la jugada está apretada, ¿oíste?, pero tranquilo, mi hermano, que esos ojos vuelven a coger el color", dijo.

En el segmento final de su transmisión, Yoandi Montiel subrayó que ahora está aturdido, pero prometió que pronto regresará "con todo".

El Gato de Cuba fue arrestado en abril de 2021 acusado de "desacato" por criticar al régimen cubano en videos publicados en internet, muchos de ellos salpicados de humor y burla. El régimen le impuso una condena de dos años de privación de libertad que ha cumplido íntegramente.

El pasado fin de semana El Gato de Cuba estuvo de pase. En redes sociales circularon fotos suyas junto a amistades. Varios internautas mostraron preocupados por su estado, al notarlo más delgado y con un rostro casi inexpresivo.

En 2022 la familia del preso político intentó que le concedieran una libertad condicional, pero fue imposible convencer al tribunal, lo que hizo a la familia desistir por temor a que la Fiscalía pudiera utilizar cualquier justificación para añadir años a la sentencia.

La madre de El Gato, María Hernández, denunció en marzo del pasado año que su hijo sufría en la cárcel agresiones físicas y que no se alimentaba bien.