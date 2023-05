Muere el cineasta cubano León Ichaso

El realizador León Ichaso, figura prominente del cine cubano en el exilio y de la cultura hispana en Estados Unidos, falleció la madrugada de este domingo a causa de un paro cardíaco, según confirmaron fuentes familiares a CiberCuba.

Había salido con éxito recientemente de un tratamiento de cáncer y se aprestaba para una reunión familiar en Miami después de mucho tiempo.

Ichaso marcó una impronta en temas cubanos que trasciende en su primer largometraje en español, El Súper (1979), considerado un filme emblemático del drama del exilio, y también en Azúcar amarga (1996), Paraíso (2009), pero su obra tiene múltiples hitos en telefilmes y obras biográficas en Hollywood y la televisión estadounidense.

“El poeta del Nueva York latino”, como le llamaron algunos cineastas, y “El Scorsese de los salseros de Nueva York”, como lo llamó el diario The New York Times, dejó a su muerte una filmografía que constituye un archivo de obligada visita para entender el drama migratorio latino en pos del sueño americano.

"Hoy es el día más horrible de mi vida. Mi adorado hermano León Ichaso murió hoy de un ataque masivo al corazón en su apartamento de Los Ángeles. ¡Lo que menos nadie podía imaginar! Una persona brillante, llena de vida, de curiosidad, de una gran juventud de espíritu y de ilusiones por todas las cosas. Un ser único y todos los que lo han conocido lo saben. Yo estoy destrozada", comunicó a CiberCuba su hermana, Mari Rodríguez Ichaso, en un sentido mensaje.

Más de cuatro décadas de trabajo en la gran pantalla legitiman a Ichaso como un artista comprometido con su creación.

La pérdida, el espacio de hibridación cultural de los migrantes, la nostalgia, fueron temas transversales en su obra que siempre encontraron en Cuba un tópico de motivación.

Hijo de Antonia Ichaso, escritora de radio y televisión, y de Justo Rodríguez Santos, venerado poeta y miembro del grupo Orígenes, Ichaso partió de Cuba rumbo a México a los 14 años, acompañado de su madre y su hermana, mientras el padre permaneció en La Habana por sus simpatías con la revolución cubana, aunque unos años después terminó decepcionándose del giro de los acontecimientos y se unió a su familia en Estados Unidos en 1968.

Ichaso rodó su primera película en 1967 y desde entonces se dedicó al cine y la televisión y dirigió a figuras célebres como ​​Rubén Blades, Marc Anthony, Jennifer López, Wesley Snipes y Peter Coyote.

El Súper, una producción que estrenó en 1979, le valió el reconocimiento de la crítica en Estados Unidos, le garantizó un sitial en la historiografía del cine cubano del exilio y se convirtió en un clásico.

Basado en una obra de teatro de Broadway sobre un superintendente de edificios inmigrante que intenta abrirse camino en Nueva York, con El Súper emergió en la industria cinematográfica como el cronista de las vicisitudes de los migrantes que persiguen triunfar en Estados Unidos.

Dándole voz al mundo de la salsa latina en Nueva York, donde se asentó, y fiel a sus raíces, rodó Crossover Dreams (1985), donde ​​el músico panameño Rubén Blades interpreta a Rudy Veloz, un prometedor cantante de salsa que sueña con llegar a lo más alto del éxito.

El filme, quizás por la presencia de Rubén Blades y porque no tocaba puntos susceptibles para el régimen cubano, fue exhibido durante un Festival de Cine de La Habana de 1985.

Su inmersión en las identidades latinas que confluyen en la urbe más icónica del mundo lo llevó a dirigir Piñero y El Cantante, basada en la vida de Héctor Lavoe, el popular salsero puertorriqueño que murió de sida a los 46 años en 1993.

El Cantante estuvo protagonizada por Marc Anthony, en el papel de Héctor Lavoe, y Jennifer López, como su esposa, Puchi.

Cortesía de Mari Rodríguez Ichaso

Anthony y López, que fue una de las productoras de la película, pidieron expresamente a Ichaso que dirigiera el filme.

​​"Con El Cantante, me estoy preparando para que ocurra algo grande, el gran avance, pero también me estoy preparando para una gran decepción. No creo que sea el caso, pero si lo es, no me voy a poner a llorar. Siempre tengo un paracaídas esperando", dijo en una entrevista en ocasión del estreno del filme.

Ese “paracaídas” fue Paraíso, del 2009, donde retrató la tragedia de un balsero cubano recién llegado a Miami, ignorante de los códigos y normas de otra sociedad, un outsider, desplazado, sin encajar en uno u otro lugar.

Con un mínimo presupuesto de $30,000 dólares, Ichaso filmó Paraíso, rodando a menudo en las calles de Miami sin permisos y recurriendo a la ayuda de amigos y familiares, lo que supuso un reto, pero también un estímulo creativo.

Diverso, internacional, pero también personal, su cine comprende, además, Sugar Hill (1994), Execution of Justice (1999), Hendrix (2000), The Fear Inside (1992), Zooman (1995), Free of Eden (1999), pero no se agota ahí. En televisión dirigió episodios de la serie Miami Vice hacia 1984.

En ese espacio liminal entre el cine hollywoodense (Piñero, Sugar Hill, Medium y The Cleaner) y proyectos más pequeños y personales como Paraíso, Ichaso dejó impresa su huella en el mundo del cine y nos legó historias que se volvieron inmortales gracias a su obra.

​​"Siento que estoy compartiendo un secreto: 'Toma, cógelo. Te lo voy a pasar'", comentó en una entrevista. "Eso es una gran alegría, como llevar a alguien a un restaurante favorito o dejarle escuchar tu canción favorita. La mayoría de los mundos a los que llevo a la gente no han estado allí. Pero una vez que los descubren, tienden a quedarse".