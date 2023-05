Las fotos más ardientes de Yailin tras ser mamá: Con transparencias y presumiendo de cintura de avispa

Lluvia de elogios y otra buena dosis de críticas se ha ganado Yailin La Más Viral con sus dos últimas publicaciones en redes sociales, donde presumió de cuerpo post-embarazo.

Han pasado tan solo dos meses de que la dominicana diera la bienvenida a su primera hija Cattleya, junto con el reguetonero Anuel AA, y ya la joven de 20 luce vientre plano y cinturita.

"Me manda foto que nadie más ve", un verso de su último tema "Solo tú y yo", escribió en el primer post, donde posa sin sujetador con un look de dos piezas completamente transparente.

"Y es verdad que Anuel dejó a esta mami dominicana, Anuel está en droga la droga lo tiene ciego"; "Digan lo que digan esta mujer es bellísima"; "Bellísima"; "Yo no sé, pero Yailin está preciosa"; "Una belleza"; "Soy yo o todo lo que suelta Anuel se pone mas divino? Jajaja", le dijeron quienes aplaudieron el post.

"Mañana será bonito y si no pues nos desnudamos para llamar la atención"; "No linda mucho plástico la verdad no eres natural en nada"; "Un filtro más y se convierte en un ser de luz"; "Filtro y Photoshop!!! Que se vaya atender la mocosa y deje el show…" le reprocharon algunos, en el tono habitual en que los haters comentan cada publicación de la joven intérprete.

No satisfecha con haberse ganado más de 1 millón de likes y 24 mil comentarios con su estilismo de transparencias, La Más Viral subió otra colección de instantáneas este domingo, donde volvió a apostar por una prenda de dos piezas, con diminuto top que dejaba entrever la parte inferior de sus pechos y su abdomen, sometido a cirugía estética antes de salir embarazada.

En ambas publicaciones varios de sus seguidores le pidieron que no acudiera a tantos filtros para ocultar la real apariencia de su cuerpo tras dar a luz y le hicieron notar que en los vídeos subidos a sus stories no lucía tan 'perfecta' como en las fotos.

"Aquí toda plana, y en el video su historia un barrigón y toda ancha no entiendo, los videos no se editan; "Mi pregunta por qué tanto filtro, por qué tanto complejo, que muestre sus fotos como son porque en el vídeo de la historia no está así"; "Esta Yailin no es la misma de los videos en las historias!! Una cosa es usar filtro y otra es pasarse...", le reprocharon.

No son estas las primeras imágenes con la que Yailin muestra su figura tras haber nacido su primera hija: con ceñidos atuendos, en bañador o con corto vestido transparente ha demostrado en otras ocasiones lo a gusto que se siente con su cuerpo tras haberse convertido en mamá.