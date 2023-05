Enrique Santos cancela Pool Party en solidaridad con La Diosa: "Si no te quieren a ti, tampoco me quieren a mí"

El locutor cubanoamericano Enrique Santos confirmó que canceló su participación en la fiesta en el DAER Nightclub del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en solidaridad con La Diosa, cuya presentación en el show fue vetada.

"Diosa, si ahí no te quieren a ti, tampoco me quieren a mí. Por ética, por respeto y porque es lo correcto… nuestro pool party en El DAER NO VA”, escribió Santos en Instagram.

En un video publicado en sus redes sociales, Santos reiteró su apoyo total a la cantante, aludió a los antecedentes de censura que sufrió Dianelis Alfonso Cartaya en Cuba y lamentó que en Estados Unidos también esté siendo vetada.

“Ahora está aquí en EE.UU. con una gran complicación, donde le están cerrando las puertas también. Le están haciendo daño a ella, a su familia, a sus seguidores, a sus fans y a los míos también”, precisó Santos, quien lamentó que “otros hermanos cubanos decidieron cancelarla”.

El presentador cubanoamericano dijo que nunca habían tenido problemas con los artistas que proponían para la pool party y precisó que los socios de promoción, conocidos como Miami Vice, calificaron de "público sucio" a los seguidores de la Diosa, lo que habría determinado el veto.

"Me sorprende y me decepciona", dijo Enrique Santos sobre la decisión.

"Por ética por respeto y por hacer lo correcto nuestra pool party no va. A mí no me importa lo que cantes. Yo respeto a todos los artistas y la libre expresión", añadió el presentador, quien subrayó que no se arrepiente de haber invitado a la cantante a su fiesta.

"Esta es una mujer que criticó fuertemente la dictadura, la censuraron, la bloquearon en Cuba le hicieron la vida imposible. ¿Cómo voy a permitir que le hagan lo mismo aquí en EE.UU. cuando acaba de llegar con parole humanitario huyendo de una dictadura?", cuestionó.

A la cantante le pidió calma y le prometió que el 11 de junio celebrarán la fiesta en otro lugar, en uno que respete la audiencia y la libertad de expresión.

"Es absurdo, es discriminatorio. Si no quieren a La Diosa ahí tampoco quieren a Enrique Santos ahí. Tampoco aprecian a Enrique Santos y tampoco respetan a Enrique Santos", añadió.

"Diosa mantente tranquila. Esto se va a resolver. Manten tu cabeza en alto. Tú sabes que eres una luchadora", concluyó Santos.

En el apartado comentarios a la publicación en Instagram, la Diosa agradeció el gesto. "Gracias hermano necesitamos mas personas como tú", escribió.

(Fuente: Captura de Instagram/Enrique Santos)

Este martes la cantante cubana comunicó entre lágrimas a sus seguidores la cancelación de su presentación en la pool party. En esa transmisión en directo la cantante ya había anticipado que Enrique Santos tuvo una actitud de amigo y que había suspendido la fiesta.

“Yo he tratado últimamente de ser mejor aunque hay gente que no lo vea. Cuando digo 'ser mejor' es como la gente quiere porque yo soy una buena persona. Si la censura va a seguir detrás de mí, me toca seguir adelante. No me doblegué con la dictadura para que me dejaran trabajar, no lo voy a hacer con Miami Vice aquí en Estados Unidos”, sentenció la intérprete.

Unas horas después de comunicar la noticia de la cancelación, más calmados los ánimos, La Diosa volvió a sus redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento a quienes no le dan la espalda ni celebran las piedras que le aparecen en el camino.

Hace algunas semanas La Diosa se vio obligada a cancelar su concierto en New Jersey, que estaba previsto para el 20 de mayo, luego de una polémica pública con su maquillista en la que este dijo que ella regalaba entradas para sus conciertos.