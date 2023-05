Yotuel Romero: Cuando un artista urbano toque frente a 1.3 millones en Cuba, entonces hablamos

Yotuel Romero ha lanzado una fuerte indirecta a través de sus redes sociales, y aunque no aclaró a quién va dirigida específicamente, en el foco están sus coterráneos del mundo de la música.

“Cuando un artista urbano cubano toque frente a 1,300,000 mil personas en Cuba entonces hablamos”, escribió Yotuel en una publicación en Facebook.

El cantante acompañó su indirecta con dos fotos del concierto “Paz Sin Fronteras” que se hizo en 2009 en la Plaza de la Revolución en La Habana, y en el que participó junto a Orishas.

Sin embargo, el dardo de Yotuel no quedó solo ahí y utilizó un fragmento de la canción “Bajanda” de Chocolate MC: “Cuando el gato no está en casa / Empiezan los carnavales y las comparsas / Los ratones guarachean / Y se botan pa' la calle pa' que to' el mundo los vea / Una pila 'e ratas flacas de cloaca / Arrollando por to' el muro 'e la Malenca' / Los ratones calentando La Piragüa / Y las ratas La Tribuna 'siéndose los repas”.

En otra publicación en esa red social Yotuel subió un fragmento de ese concierto en la capital cubana, en el que Juanes menciona a El Aldeano y Silvito El Libre, dos de los artistas cubanos más contestatarios y opuestos al régimen.

“Deja que hablen de ti, Dios sabe quién eres”, añadió en otro post reciente dando a entender que su indirecta tiene algo que ver con críticas de las que ha sido objeto.

Yotuel es de los artistas cubanos que con mayor fuerza se ha opuesto a la dictadura en Cuba, ya sea en sus canciones como “Patria y Vida” o “Lambo en Varadero” como a través de sus redes sociales.

Recientemente, tras la polémica que generó en las redes la cancelación de los conciertos de Buena Fe en España y el apoyo del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel al dúo, Yotuel dijo que “el buen gusto musical del dictador denota la mala fe con su pueblo”.